Происшествия

Демонтаж самолета А321 завершилсяИзвестия 10:04

Демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего экстренную посадку в Подмосковье, завершен. Об этом ТАСС 24 августа сообщили в авиакомпании.
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Завершился демонтаж севшего на кукурузное поле A321

РБК10:26

Аварийно севший в Подмосковье А321 вывезли с кукурузного поля

RT на русском11:12

Кабину и хвост аварийно севшего в Подмосковье А321 убрали с кукурузного поля

Интерфакс09:38

Части аварийного А321 полностью вывезены с кукурузного поля близ Раменского

ТАСС11:17

Последние части Airbus A321 вывезены с подмосковного поля

Известия11:40

Последние части аэробуса Уральских авиалиний вывезены с кукурузного поля

Эхо Москвы11:36

Аварийно севший лайнер А321 полностью вывезли с кукурузного поля

РЕН ТВ11:07
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Армия и оружие

Системы ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск

Силы противовоздушной обороны Сирии отразили атаку в небе над Дамаском, сообщило агентство SANA.
Обновлено в 17:22
Культура

Оксимирон объявил о своем уходе из Booking Machine

Рэп-исполнитель Мирон Федоров, известный под псевдонимом Оксимирон (Oxxxymiron), объявил об уходе из компании Booking Machine.
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Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой

Обновлено в 17:25
Армия и оружие

В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки

КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.
Обновлено в 17:55
Происшествия

В Греции туристов из пяти гостиниц эвакуировали из-за лесных пожаров

Обновлено в 16:35
Общество

В Чечне открывается мечеть «Гордость мусульман»

23 августа в третьем по величине городе Чечни Шали открывается крупнейшая в Европе мечеть.
Обновлено вчера в 04:58
Единоборства

Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO, нокаутировав Ярда

Российский боксер, чемпионат мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Сергей Ковалев успешно защитил свой титул, победив британца Энтони Ярда.
Обновлено в 15:50
Наука

Как работает альцгеймерическая мутация

Оказалось, что австралийская мутация отчасти меняет спиральную укладку того участка АРР, который находится в мембране, и делает его более доступным для воды, так что в результате ферменту становится проще отщеплять от АРР именно высокопатогенный бета-амилоид – количество бета-амилоида из 42 аминокислот в мозге повышается.
Обновлено вчера в 01:24
Кино

Фильм «Метро 2033» выйдет 1 января 2022 года

Обновлено вчера в 04:31
Политика

Порошенко не пришел на празднование Дня независимости Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел на официальные мероприятия по случаю празднования Дня независимости, передает «Диалог.ua».
Обновлено в 05:08
Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Обновлено в 14:32
Кино

Кит Харингтон сыграет в новом фильме студии Marvel

Голливудский актер Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel. Об этом пишет издание Deadline со ссылкой на источник.
Обновлено в 02:01
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
Наука

«Гигантские дирижабли заменят океанские сухогрузы»

Современные дирижабли, которые используют в основном для развлекательных или рекламных целей, стали гораздо безопаснее «Гинденбурга», потому что используют инертный газ гелий, а не реактивный водород.
Обновлено 22 августа в 07:13
Культура

В Москве прошло прощание с Александрой Назаровой

В Москве состоялась церемония прощания со звездой отечественного кино Александрой Назаровой, которой не стало в 79-летнем возрасте еще 20 августа.
Обновлено в 09:28
Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием РФ

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Обновлено в 19:29
Здоровье

В США зафиксировали первую смерть от вейпа

Первый случай летального исхода в результате заболевания, вызванного курением электронной сигареты, был зафиксирован в Соединенных Штатах.
Обновлено в 01:09
Общество

В Любашинском саду открыли первый в городе пешеходный фонтан

Жители района поблагодарили главу города за исполнение их мечты - фонтан в Любашинском саду давно нуждался в ремонте и теперь радует петербуржцев.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «Вальядолидом»

Обновлено в 14:53
Футбол

Гурцкая: «Мы пытались подписать Марио Фернандеса в „Спартак“»

Агент Тимур Гурцкая в программе «Инсайдеры» на канале «Матч Премьер» рассказал о желании «Спартака» подписать Марио Фернандеса.
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Наука

На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев

Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева позировала для фото в купальнике Павлу Воле

Девушка разместила в своем микро-блоге фото, на которых она позирует в черном и белом купальнике.
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Культура

Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире

На первом месте находится Скарлет Йохансон Журнал Forbes 24 августа опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире.
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Космос

На астероиде Рюгу не нашли пыли

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Общество

Празднование Дня флага в Москве собрало полмиллиона участников

Около полумиллиона жителей и гостей столицы посетили 24 августа торжественные мероприятия в Москве, посвященные 350-летию Государственного флага России.
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Армия и оружие

Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок

Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено в 06:22
Общество

Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам

Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
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Технологии

Почувствуй себя старым: Half-Life 2 исполнилось 15 лет

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Футбол

Гол Зе Луиша позволил «Порту» обыграть «Бенфику»

В субботу главный матч тура состоялся в Португалии, где «Бенфика» играла с «Порту».
Обновлено в 16:09
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Аварийная посадка A321 в ЖуковскомБольше новостей по теме
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