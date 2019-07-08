Футбол

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срокаЧемпионат 09:10

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
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Дембеле вернулся из отпуска в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

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Дембеле сократил отпуск на неделю, чтобы вернуться к тренировкам

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Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Soccer.ru10:24

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

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Матч ТВ11:05

Усман Дембеле досрочно вышел из отпуска и начал тренировки

Евро-футбол.ру07:47
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
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Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
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Экономика

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Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
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В понедельник в Петербурге ожидается гроза

Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 11:09
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
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Из Грузии вернулись все организованные российские туристы

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
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День семьи, любви и верности отмечают в России

Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
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Скончался режиссер Владимир Златоустовский

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Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве

Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
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Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна

Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
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Российская гандболистка погибла в Польше

Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
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Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам

Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
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Происшествия

В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД

Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей

Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
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Суд продлил домашний арест Майкла Калви

«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
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Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6

В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
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Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
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Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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