Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срокаЧемпионат 09:10
Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 12:08, Вашингтон
Политика
Премьер Грузии счел мат в адрес Путина провокацией Саакашвили
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что бранные слова ведущего телеканала «Рустави-2» в адрес российского президента Владимира Путина являются провокацией бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили.
Обновлено в 11:09
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Обновлено в 07:35
Экономика
Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам
Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Политика
На Украине возбудили дело о госизмене из-за телемоста с Россией
Против украинского телеканала NewsOne возбудили дело о госизмене из-за телемоста с Россией.
Обновлено в 09:05
Экономика
Греф предупредил инвесторов в цифровые компании о пузыре на рынке
Инвесторы, получая дивиденды компаний традиционных отраслей, инвестируют свои средства в акции цифровых компаний, что приводит к еще большему росту их капитализации и увеличению доступных им ресурсов, в результате это провоцирует пузырь на рынке, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Обновлено в 10:55
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
Обновлено в 09:01
Общество
В понедельник в Петербурге ожидается гроза
Во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами – грозы. Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 3-8 метров в секунду.
Обновлено вчера в 09:34
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 11:09
Политика
Названы попадающие под «регуляторную гильотину» ведомства
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень федеральных органов и видов госконтроля, на которые распространится «регуляторная гильотина».
Обновлено в 11:44
Путешествия
Из Грузии вернулись все организованные российские туристы
В пресс-службе Ростуризма сообщили, что все российские организованные туристы с датой обратного вылета из Грузии до 8 июля вернулись на территорию России.
Обновлено в 09:59
Общество
День семьи, любви и верности отмечают в России
Сегодня, 8 июля, в России отмечается День семьи, любви и верности в память о муромских святых Петра и Февронии.
Обновлено в 04:11
Кино
Скончался режиссер Владимир Златоустовский
Обновлено в 10:54
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
Здоровье
Военные врачи сделали прививки коллегам и пациентам психоневрологического интерната Тулуна
Военнослужащие медслужбы Центрального военного округа провели вакцинацию более 200 сотрудников и пациентов психоневрологического интерната в пострадавшем от паводков Тулуне в Иркутской области.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено в 08:45
Экономика
Медведев одобрил проект частной автотрассы из России в Китай
Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект первой полностью частной автомагистрали «Меридиан», которая должна пройти от границы с Белоруссией до Казахстана и через него соединить Западную Европу и Китай.
Обновлено в 02:33
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Кабардино-Балкарии предъявили обвинения задержанным сотрудникам МВД
Следственный комитет России предъявил обвинения 15 сотрудникам МВД по Кабардино-Балкарии в организации преступного сообщества и получении взятки в размере 42 млн рублей, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Авто
Названы самые популярные иномарки в РФ до 1 млн рублей
Эксперты составили ТОП самых популярных представителей этого класса, стоимость которых составляет от 800 до 1 миллиона рублей.
Обновлено в 03:02
Теннис
Мухова выбила с Уимблдона Плишкову
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек
Спасатели в Иркутской области обнаружили тело еще одного погибшего в результате наводнения, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе Медицины катастроф.
Обновлено в 03:25
Футбол
«Тамбов» представил новый логотип
Обновлено в 07:36
Наука
Учёные назвали признак самых психически здоровых людей
Доводы были подтверждены проведенными исследованиями, изученными медицинскими картами.
Обновлено в 12:00
Общество
Упавшую в карри чайку перепутали с птицей фениксом
После осмотра ветеринары выяснили, что это обыкновенная чайка, которая упала в чан с карри.
Обновлено в 05:58
Шоу-бизнес
Лолита Милявская призналась, что муж Дмитрий Иванов ее «послал»
Лолита Милявская вышла замуж за тренера по йоге в 2010 году, чему не помешала даже 11-летняя разница в возрасте.
Обновлено в 11:40