Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

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