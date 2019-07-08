Футбол

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срокаЧемпионат 09:10

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле вернулся в расположение клуба раньше срока, сообщает Sport.es со ссылкой на SER-Catalunya.
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Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на 7 дней раньше намеченного срока

Советский спорт12:35

Дембеле сократил отпуск на неделю, чтобы вернуться к тренировкам

Sports.ru08:58

СМИ: Дембеле досрочно прервал отпуск, чтобы начать подготовку к сезону

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Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Soccer.ru10:24

Дембеле вернулся в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Чемпионат09:10

Дембеле вернулся из отпуска в расположение «Барселоны» на неделю раньше срока

Sport24.ru08:17

Усман Дембеле досрочно вышел из отпуска и начал тренировки

Евро-футбол.ру07:47
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Политика

Оскорбившего президента РФ грузинского ведущего отстранили от работы

Грузинский журналист и телеведущий Георгий Габуния решением саморегулирующей комиссии телекомпании "Рустави 2" отстранен от работы на два месяца.
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Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Избитой девочке из Ингушетии придется ампутировать правую кисть

Семилетней девочке из Ингушетии, которую истязали в приемной семье, все же придется ампутировать правую руку; прежние - более оптимистичные - прогнозы врачей не оправдались; об этом в понедельник рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:51
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Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы.
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Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

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Наука

Загрузка рабочей памяти помогла нерелевантным стимулам привлечь внимание

Во время зрительного поиска отвлекающие стимулы привлекают больше внимания при высокой загрузке рабочей памяти, выяснили ученые из Австралии и Нидерландов.
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Умер исполнитель песни «Вечный огонь» в фильме «Офицеры»

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Глава СНБО обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Чёрного моря

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в рамках саммита Украина — ЕС обсудил с делегацией Пентагона «милитаризацию» Россией Черноморского региона.
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Спонсора «Своей игры» уличили в выводе денег в офшор

Канцелярский бренд и бывший спонсор интеллектуальной программы «Своя игра» Erich Krause перевел 298,3 млн руб. в фирму-однодневку на Кипре под видом оплаты рекламы в передаче.
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Политика

Зеленский надеется на завершение конфликта в Донбассе через год

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Севший на мель в Рыбинском водохранилище теплоход прибыл в порт

Ранее сообщалось, что пассажирский теплоход, на борту которого находятся почти 300 человек, сел на мель в Рыбинском водохранилище в Ярославской области.
Обновлено в 12:28
Общество

В России названы регионы с самыми высокими доходами населения

По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Арестован водитель бензовоза, погубивший трёх человек на Конжаке

Обновлено в 07:34
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Политика

У здания телеканала «Рустави 2» возобновилась акция протеста

В понедельник вечером у здания грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» возобновился митинг, участники которого требуют уволить телеведущего Георгия Габунию и руководство компании, сообщил грузинский Первый канал.
Обновлено в 13:20
Общество

Правительство озаботилось принудительным изъятием жилья у россиян

Правительство направило в Госдуму поправки к проекту закона о механизмах планировки территорий, включающие возможность изъятия у граждан недвижимости по инициативе муниципалитетов.
Обновлено в 13:24
Спорт

Рассказавшая о «правильном допинге» фигуристка будет выступать за Украину

Шаботова стала известна после того, как во время общения с подписчиками в инстаграме заявила, что для успешного выступления необходимо пить "правильный допинг".
Обновлено в 08:59
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика

Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ

Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Футбол

Сутормин подписал контракт с «Зенитом»

Обновлено в 13:05
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества

Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 10:53
Политика

Охрана Эрдогана устроила драку с пограничниками в Сараево

Конфликт между личной охраной президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и сотрудниками пограничной полиции произошёл в аэропорту столицы Боснии и Герцеговины.
Обновлено в 11:54
Политика

Вице-премьера Украины не пустили на саммит с Евросоюзом в Киеве

Вице-премьера Украины по европейской интеграции Иванну Климпуш-Цинцадзе не пустили на саммит Украина – Евросоюз, проходящий в Киеве, в Мариинском дворце, являющимся церемониальной резиденцией президента страны.
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Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
Обновлено в 04:04
Политика

Авиакомпании России и Грузии выполняют последние рейсы между странами

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines совершили последние рейсы в Россию перед вступлением в силу запрета на перелеты между странами.
Обновлено вчера в 12:34
Политика

ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»

Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
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Кейт Миддлтон надела на крестины малыша Арчи «старое» платье

Крестины малыша Арчи, сына принца Гарри и Меган Маркл, стали настоящим праздником для всех поклонников британской королевской семьи.
Обновлено в 03:03
Экономика

В Росстате объяснили досрочную публикацию данных по инфляции

В Росстате прокомментировали преждевременную публикацию данных по инфляции в России в июне ранее установленного срока.
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В США призвали Германию отправить наземные войска в Сирию

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри сообщил, что Вашингтон призывает Германию отправить наземные войска на северо-восток Сирии для частичной замены американских.
Обновлено вчера в 07:33
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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