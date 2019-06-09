Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»Soccer.ru 06:02

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды. Футболист сказал, что он задержался из-за индивидуальных занятий с физиотерапевтом.

Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»

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