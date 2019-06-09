Футбол

Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»Soccer.ru 06:02

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды. Футболист сказал, что он задержался из-за индивидуальных занятий с физиотерапевтом.
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Дембеле опоздал на тренировку и может уйти из «Барселоны»

Чемпионат09:00

«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины

Газета.Ru06:58

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны». Его могут выставить на трансфер, если он не изменит отношения к работе

Sports.ru05:33

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны» и может быть выставлен на трансфер

Матч ТВ06:12

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Sport.ru07:59

«Барселона» пригрозила Дембеле выставить его на трансфер из-за регулярных нарушений дисциплины

Sport24.ru06:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
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Умер младший брат Хиллари Клинтон

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В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра

Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.
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В Уфе произошла стрельба возле автовокзала

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Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении

Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
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Лучшие сериалы в истории. Топ-100 по версии «Фильм Про»

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Обновлено в 12:30
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Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»

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Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
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Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков

Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
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Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных

Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.
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Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
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«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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