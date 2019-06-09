Футбол
Дембеле в очередной раз опоздал на тренировку «Барселоны»Soccer.ru 06:02
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле опоздал на тренировку команды. Футболист сказал, что он задержался из-за индивидуальных занятий с физиотерапевтом.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 14:40, Ашберн
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Армия и оружие
США перебросили в Польшу самолет для наступательных операций
США перебросили на авиабазу Кшесины в Польше самолет EC-130H Compass Call, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
Обновлено вчера в 11:04
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс заявил, что для него отмена выступления группы «Машина времени», запланированного в рамках концерта в День России, является странной, передает в воскресенье, 8 июня, радиостанция «Говорит Москва».
Обновлено в 13:11
Происшествия
После ДТП с двумя автобусами в Сочи госпитализировали более 20 человек
Ранее ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщило об 11 пострадавших при столкновении двух экскурсионных автобусов в Сочи на углу улиц Старообрядческой и Таврической, позднее их число выросло до 15 человек.
Обновлено в 05:14
Политика
Умер младший брат Хиллари Клинтон
Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.
Обновлено вчера в 18:10
Спорт
Россия обыграла Италию в «Лиге Наций»
По итогам уфимского этапа «Лиги Наций», россияне уезжают со 100% набранных очков.
Обновлено в 12:29
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Новороссийске загорелось здание морского университета
Обновлено в 14:20
Политика
Захарова предупредила о планах США ослабить отношения России и КНР
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединённые Штаты заинтересованы в ослаблении взаимоотношений Москвы и Пекина и «всё поставят на карту» для достижения своих целей.
Обновлено в 11:20
Происшествия
В Уфе произошла стрельба возле автовокзала
Обновлено в 12:53
Футбол
Сын Зидана может покинуть «Реал»
Интерес к Зидану проявляют сразу несколько испанских клубов. Напомним, что Лука является сыном главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Советский проект на десятилетия опередил США в авиастроении
Эксперты аналитического издания США The National Interest рассказали о разработке советского ядерного бомбардировщика, который по своим характеристикам обогнал американские проекты.
Обновлено в 12:16
Культура
Лучшие сериалы в истории. Топ-100 по версии «Фильм Про»
Обновлено в 11:35
Происшествия
Один из терминалов Шереметьево затопило
Обновлено в 14:18
Общество
Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
Суд в Канзасе приговорил Осипову в четверг к 7 годам тюрьмы за похищение ребенка родителем и вымогательство, также в течение 3 лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу Брайану Мобли 18 тысяч долларов судебных издержек.
Обновлено в 12:30
Культура
Путин поприветствовал участников фестиваля «Кинотавр»
Обновлено в 12:26
Политика
Новый виток политического кризиса в Молдавии. Как в стране образовалось двоевластие
Молдавия после трех месяцев ожидания получила новое правительство.
Обновлено в 08:42
Футбол
Выбежавшая в финале ЛЧ полуголая фанатка рассказала о флирте игроков
Американская модель и актриса, выбежавшая в купальнике на финале Лиги чемпионов, Кинси Волански рассказала об общественной реакции к ее выходке, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:22
Музыка
«Хор Турецкого» выступит в Минске с концертом «Песни Победы»
Обновлено в 06:39
Футбол
Сборная России одержала самую крупную победу с 1992 года
Обновлено вчера в 13:55
Происшествия
Пожар в жилом доме в Лондоне тушат 100 пожарных
Пожар произошел в семиэтажном доме на улице Де Пасс Гарденс в районе Баркинг на востоке Лондона.
Обновлено в 13:14
Общество
Рамзан Кадыров обнародовал декларацию о доходах
Обновлено в 06:17
Политика
Экзитполы: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана
Обновлено в 14:21
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу
«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42