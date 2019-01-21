Футбол

Дембеле установил рекорд сезона по количеству успешных обводок за матчSoccer.ru 03:01

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле установил рекорд сезона в чемпионате Испании по успешным обводкам за матч. В поединке 20-го тура Примеры против "Леганеса" (3:1) француз 15 раз шел в обводку, и 11 попыток игрока оказались успешными.
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Дембеле совершил 11 успешных обводок в игре с «Леганесом». Это рекорд сезона Ла Лиги

Sports.ru01:10

Дембеле установил рекорд сезона в Примере по успешным обводкам

Евро-футбол.ру02:23

Дембеле установил рекорд в текущем сезоне чемпионата Испании, сделав 11 успешных обводок

Спорт-Экспресс01:59

Дембеле установил рекорд сезона по количеству успешных обводок за матч

Soccer.ru03:01
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Армия и оружие

В результате удара Израиля погибли четверо сирийских военных

В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска.
Обновлено в 01:32
Общество

Мэр Таганрога объяснил выплату пособия в 47,5 рубля многодетной матери

Информация о назначении жительнице Таганрога социального пособия в размере 47,5 рубля «вырвана из контекста», заявил мэр города Андрей Лисицкий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Опубликовано видео уничтожения «Панциря-С1» в Сирии

Армия обороны Израиля опубликовала у себя в Twitter видео с управляемой ракеты, на котором запечатлено ее попадание в комплекс противоракетной обороны "Панцирь-С1" сирийских вооруженных сил.
Обновлено в 01:55
Транспорт

ГИБДД обяжет автовладельцев получать госномера по прописке

Российских автомобилистов обяжут получать номерные знаки с кодом региона, где зарегистрирован собственник.
Обновлено в 02:00
Происшествия

13 человек погибли при падении автобуса в пропасть в Боливии

19 января не менее 22 человек погибли, более 35 пострадали в результате столкновения двух автобусов в Боливии.
Обновлено в 03:01
Авто

Автомобили каршеринга могут оборудовать скрытыми камерами

Российские каршеринговые автомобили могут оборудовать скрытыми камерами видеонаблюдения до конца 2019 года.
Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

На юге России раскрыта финансировавшая боевиков ячейка «ИГ»

Правоохранители возбудили три уголовных дела по статье 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" Справка "РГ" В декабре 2014 года Верховный суд РФ признал террористическими международные организации "ИГ" и "Фронт ан-Нусра", запретив их деятельность на территории страны.
Обновлено в 02:26
Происшествия

ФСБ проверяет сообщения об угрозе взрывов в Магнитогорске

Управление ФСБ России по Челябинской области проверяет сообщения о возможных взрывах в Магнитогорске, поступившие горожанам по электронной почте.
Обновлено в 03:17
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Kyodo назвало условие Японии для заключения мирного договора с Россией

Глава японского кабмина Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с Россией в случае, если ему удастся получить гарантии передачи Японии островов Шикотан и Хабомаи.
Обновлено вчера в 14:53
Армия и оружие

ВМФ России сопровождает вошедшие в Балтийское море эсминцы США

Силы Балтийского флота взяли на сопровождение американские военные корабли, вошедшие в южную часть Балтийского моря.
Обновлено в 02:39
Экономика

Oxfam: количество миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось

Число миллиардеров в мире за последние 10 лет удвоилось и в 2018 г. достигло 2208 человек.
Обновлено вчера в 23:51
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны

Обновлено в 00:34
Экономика

Продукты изымают из перепродажи

Поставщики просят новых ограничений для торговых сетей Практика перепродажи торговыми сетями небольшим магазинам продуктов, полученных от производителей со скидкой до 50%, может прекратиться.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Автодилеры предложили ограничить расчеты наличными при покупке машин

При покупке автомобилей физическим лицам нужно ограничить расчеты наличными, чтобы дилеры «могли вести деятельность на прозрачном рынке».
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Москве мужчина расстрелял своих похитителей

Обновлено вчера в 16:55
Экономика

Одобрено строительство первого участка ВСМ Москва-Казань

Обновлено в 01:56
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Вулканологи в ночь на 21 января зафиксировали на камчатском вулкане Безымянный взрывное извержение.
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Соловьев восхитился постом Захаровой о Чубайсе

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал пост официального представителя МИД Марии Захаровой, которая задала председателю правления "Роснано" вопрос о причинах бедности россиян.
Обновлено вчера в 01:29
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено вчера в 09:52
Кино

Умер продюсер «Рэмбо», «Терминатора» и «Красной жары»

Венгерский продюсер и бизнесмен, правительственный комиссар по развитию и сохранению венгерского кинематографа Эндрю Джордж Вайна скончался 20 января в своем доме в Будапеште на 75-м году жизни.
Обновлено вчера в 10:09
Общество

В Хабаровском крае объявили режим ЧС из-за оползня на Бурее

В связи со сходом оползня и обвалом сопки, обломки которой перекрыли русло реки Бурея на территории всего Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 00:37
Финансы

Укреплению рубля помогло российское золото

Банк России 18 января обнародовал данные по динамике запасов инвестиционного золота в международных резервах РФ.
Обновлено вчера в 23:06
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о скидках на автомобили Lada 2018 года выпуска

Пресс-служба компании «АвтоВАЗ» сообщила о том, что до конца января во всех дилерских центрах Lada в России действует специальное предложение на покупку автомобилей марки 2018 года выпуска.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Афганистане талибы напали на базу спецслужб, 18 человек погибли

Обновлено в 00:56
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

Из бутика в центре Москвы украли шубу за 5 млн рублей

"20 января в полицию обратилась женщина, которая работает в бутике, расположенном по адресу: улица Петровка, 7, и сообщила, что неизвестный похитил оттуда шубу стоимостью 5,46 млн рублей", - сообщили в полиции.
Обновлено в 00:50
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено вчера в 08:59
Гаджеты

Apple вернула в продажу iPhone SE

Напомним, iPhone SE — недорогая модель Apple, выполненная в классическом корпусе.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия

В Марий Эл возбуждено дело из-за жесткой посадки самодельного самолета

В Марий Эл по факту жесткой посадки легкомоторного самолета возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).
Обновлено в 02:32
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Усман Дембеле
Французский футболист мавританско-малийского происхождения, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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