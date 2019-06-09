Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»Нева Спорт 06:55

Хавбек «Барселоны» Усман Дембеле в очередной раз нарушил дисциплину, опоздав на тренировку команды. Ранее француз опоздал на тренировку на позапрошлой неделе, когда сине-гранатовые проиграли "Валенсию" в финале Кубка Испании (1:2).

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

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