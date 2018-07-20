Футбол

Дембеле на два часа опоздал на тренировку «Барселоны»
Евро-футбол.ру
09:26

Вингер "Барселоны" Усман Дембеле снова опоздал на тренировку своей команды. Как информирует El Mundo Deportivo, сегодня француз прибыл на занятие "сине-гранатовых" на два часа позже назначенного времени, когда его партнёры по команде уже завершали работу.
Евро-футбол.ру09:26

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Mundo Deportivo: Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны» на 2 часа и занимался один

Eurosport.ru10:56

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Soccer.ru09:35

Усман Дембеле снова проспал тренировку «Барселоны»

Спорт-Экспресс09:33

Дембеле на два часа опоздал на тренировку «Барселоны»

Евро-футбол.ру09:26

Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны» после матча с «Эспаньолом»

Чемпионат09:18

Дембеле на 2 часа опоздал на тренировку «Барселоны». Он проспал

Sports.ru09:21

Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны» на следующий день после игры с «Эспаньолом»

Sport24.ru08:50
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Усман Дембеле
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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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