Футбол
Вингер "Барселоны" Усман Дембеле снова опоздал на тренировку своей команды. Как информирует El Mundo Deportivo, сегодня француз прибыл на занятие "сине-гранатовых" на два часа позже назначенного времени, когда его партнёры по команде уже завершали работу.
Евро-футбол.ру09:26
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Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой»
Обновлено в 10:58
Футбол
«Динамо» обыграло «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Динамо» одержали победу над екатеринбургским «Уралом» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 10:50
Футбол
На матче «Зенит» – «Рубин» ожидается до 50 тысяч зрителей
На матче ожидается до 50 тысяч болельщиков.
Обновлено в 10:15
Футбол
Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив»
Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив».
Обновлено в 10:38
Футбол
Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч
Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.
Обновлено в 10:04
Футбол
Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре
Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Фиорентина» спасла ничью в гостевом матче с «Сассуоло»
Сассуоло на своем поле принимал Фиорентину. Матч закончился ничьей со счетом 3:3.
Обновлено в 10:55
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»
Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.
Обновлено в 04:12
Футбол
Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время игры с «Байером»
Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Челси» проведет расследование по делу о расизме в отношении Стерлинга
Обновлено в 09:05
Футбол
Луис Адриано: «Спартак» сильно прибавил в последних играх
Обновлено в 00:18
Футбол
Маурицио Сарри: «Азар заслуживал забить против „Манчестер Сити“»
Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри похвалил выступление Эдена Азара в матче чемпионата Англии против «Манчестер Сити».
Обновлено в 10:00
Футбол
Рагнару Сигурдссону грозит до четырех матчей дисквалификации
Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон может быть дисквалифицирован на 4 матча за свое поведение в игре 17-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (0:1). Исландец получил красную карточку на 82-й минуте, он ударил мячом в болл-боя, затем, оттолкнув его, забрал мяч и ввел в игру.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Страсбур» и «Кан» сыграли вничью
«Страсбур» и «Кан» не выявили победителя в матче 17-го тура чемпионата Франции.
Обновлено в 10:54
Футбол
Бистрович – о матче с «Реалом»: Игроки ЦСКА будут умирать на поле
Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал итог матча с Енисеем (2:1) в рамках 17-го тура РПЛ, а также поделился ожиданиями от матча с Реалом в Лиге чемпионов.
Обновлено в 10:59