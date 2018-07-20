Вингер "Барселоны" Усман Дембеле снова опоздал на тренировку своей команды. Как информирует El Mundo Deportivo, сегодня француз прибыл на занятие "сине-гранатовых" на два часа позже назначенного времени, когда его партнёры по команде уже завершали работу.

Дембеле на два часа опоздал на тренировку «Барселоны»

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