Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь отметился несоблюдением режима, в очередной раз опоздав на тренировку команды. Футболист опоздал на тренировочное занятие, которое состоялось на следующий день после матча 16-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

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