Футбол

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»
Soccer.ru
09:35

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь отметился несоблюдением режима, в очередной раз опоздав на тренировку команды. Футболист опоздал на тренировочное занятие, которое состоялось на следующий день после матча 16-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола».
Soccer.ru09:35

Подробнее о событии

СМИ: Дембеле на 2 часа опоздал на тренировку «Барселоны»

Sportbox.RU11:30

СМИ: Дембеле на 2 часа опоздал на тренировку «Барселоны»

Матч ТВ11:30

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Soccer.ru09:35

Усман Дембеле снова проспал тренировку «Барселоны»

Спорт-Экспресс09:33

Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны» после матча с «Эспаньолом»

Чемпионат09:18

Дембеле на 2 часа опоздал на тренировку «Барселоны». Он проспал

Sports.ru09:21

Дембеле опоздал на тренировку «Барселоны» на следующий день после игры с «Эспаньолом»

Sport24.ru08:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 12:34, Ашберн
Футбол

«Краснодар» сыграл вничью с «Уфой» и упустил шанс стать лидером РПЛ

Обновлено в 12:30
Футбол

Гол Бэйла принёс «Реалу» победу над «Уэской» в матче Примеры

Обновлено в 12:30
Футбол

Зенит — Рубин 1:2 (2-й тайм)

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба не попал в заявку команды на матч 17-го тура чемпионата России по футболу против казанского "Рубина".
Обновлено в 12:31
Футбол

«Динамо» с крупным счетом обыграло «Урал»

Обновлено в 12:00
Футбол

«Майнц» и «Ганновер» сыграли вничью

"Майнц" сыграл вничью с "Ганновером" в матче 14-го тура чемпионата Германии - 1:1. В составе хозяев поля отличился Даниэль Брозински, за гостей - Хендрик Вейдандт.
Обновлено в 11:59
Футбол

Грек Сидиропулос обслужит матч Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив»

Греческая бригада арбитров во главе с Тасосом Сидиропулосом назначена на матч заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Шальке» — «Локомотив».
Обновлено в 12:04
Футбол

АПЛ поддержала Стерлинга, пожаловавшегося на расизм

Английская премьер-лига отреагировала на обращение полузащитника "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга к СМИ с просьбой относиться ко всем игрокам, вне зависимости от цвета их кожи, одинаково.
Обновлено в 11:50
Футбол

Хет-трик Сапаты принес «Аталанте» победу над «Удинезе»

«Аталанта» в гостях обыграла «Удинезе» в матче 15-го тура серии А. У проигравших отличился Кевин Лазанья.
Обновлено в 11:20
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»

Понемногу забрали себе контроль и создали достаточно моментов для победы. Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад.
Обновлено в 11:47
Футбол

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте», команды забили 8 голов

«Эйбар» сыграл вничью с «Леванте» в матче чемпионата Испании, пропустив в добавленное время.
Обновлено в 08:36
Футбол

Болельщики «Локомотива» признали Крыховяка лучшим игроком в ноябре

Болельщики московского «Локомотива» определили лучшего игрока в составе своей команды по итогам ноября.
Обновлено в 09:36
Футбол

Ибрагимович уверен, что Перес «купил» Модричу золотой мяч

Известный шведский футболист Златан Ибрагимович намекнул изданию Fox Sports, что это именно президент «Реала» Флорентино Перес боролся с Месси за золотые мячи, а Роналду и Модрич тут лишь ролевые звенья.
Обновлено в 10:04
Футбол

Вратарь «Аугсбурга» откусил часть языка во время игры с «Байером»

Голкипер "Аугсбурга" Андреас Луте прикусил язык во время матча 14-го тура чемпионата Германии с "Байером" (0:1), информирует Bild.
Обновлено в 09:14
Футбол

«Страсбург» и «Кан» завершили матч Лиги 1 боевой ничьей

В матче 17-го тура чемпионата Франции «Страсбург» и «Кан» сыграли вничью со счётом 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Стад де ла Мено» в Страсбурге.
Обновлено в 11:22
Футбол

Пример остальным. «Челси» спокойно остановил «Сити»

Обновлено в 11:22
ещё по теме
Усман Дембеле
Французский футболист мавританско-малийского происхождения, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное