Футбол

Дембеле получил травму на первой минуте матча с «Сельтой»Бомбардир.ру вчера в 23:58

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на неопределенный сроки из-за травмы, сообщает Marca. По информации источника, 21-летний француз получил повреждение уже на первой минуте матча 36-го тура Примеры против «Сельты».
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Кольядо: «Вальверде говорит, чтобы я играл так же, как в „Барселоне Б“»

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Дембеле получил травму в игре с «Сельтой». Он провел на поле всего пять минут

Sports.ruвчера в 16:45
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Избили заступившегося за женщину подростка в Москве

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WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году

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Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие

В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа

31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.
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Космос

В России начались испытания техники для суборбитального туризма

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Авто

Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
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Серроне вызвал на бой Макгрегора

Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
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Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса

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Армия и оружие

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Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
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Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено вчера в 12:30
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Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа

Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
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Происшествия

В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы

Обновлено вчера в 22:58
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Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию

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Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
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Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

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Обновлено вчера в 02:44
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Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае

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Футболист «Фулхэма» Эллиотт стал самым юным игроком в истории АПЛ

В возрасте 16 лет и 30 дней Эллиотт стал самым юным футболистом в истории, принявшим участие в матче АПЛ.
Обновлено вчера в 12:06
Общество

Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко

Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено вчера в 13:53
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Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию

21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
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Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.
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Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро

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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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