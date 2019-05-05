Футбол
Дембеле получил травму на первой минуте матча с «Сельтой»Бомбардир.ру вчера в 23:58
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле выбыл из строя на неопределенный сроки из-за травмы, сообщает Marca. По информации источника, 21-летний француз получил повреждение уже на первой минуте матча 36-го тура Примеры против «Сельты».
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:12, Ашберн
Единоборства
Альварес одержал победу над Джейкобсом в Лас-Вегасе
Обновлено в 01:01
Общество
В России заработали новые правила идентификации в мессенджерах
В России с 5 мая вступает в силу постановление правительства об обязанности владельцев мессенджеров идентифицировать пользователей по номеру телефона.
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
«Зенит» досрочно выиграл чемпионат России
Обновлено вчера в 14:08
Хоккей
«Бостон» обыграл «Коламбус» и вышел вперед в серии плей-офф НХЛ
«Бостон Брюинз» обыграл «Коламбус Блю Джекетс» в пятом матче серии 1/4 финала плей-офф, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 01:52
Футбол
Панов: «Я не буду поздравлять „Зенит“»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком «Спартака», прокомментировал чемпионство петербургской команды.
Обновлено вчера в 14:46
Политика
Медведчук советует Зеленскому наладить отношения с Россией
Политик Владимир Зеленский, который в ближайшее время займет пост президента Украины, должен налаживать отношения с Россией.
Обновлено вчера в 16:32
Общество
Российские города возглавили список самых экстремальных в мире
Испанская газета El Pais составила список самых экстремальных городов в мире, куда вошли самые сложные для жизни и туризма города.
Обновлено вчера в 19:22
Происшествия
Избили заступившегося за женщину подростка в Москве
Обновлено в 02:04
Экономика
WSJ: холдинг Berkshire Hathaway может потратить $100 млрд в 2020 году
Холдинг Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффетта располагает $100 млрд наличными для вложений в следующем году.
Обновлено вчера в 16:32
Армия и оружие
В Израиле засекли пуски 90 ракет из сектора Газа
31 марта израильские танки атаковали посты боевиков палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел с этой территории.
Обновлено вчера в 05:18
Космос
В России начались испытания техники для суборбитального туризма
Обновлено вчера в 21:05
Авто
Названы самые востребованные отечественные авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено вчера в 06:01
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено вчера в 14:37
Единоборства
Серроне вызвал на бой Макгрегора
Американец Дональд Серроне после победы над соотечественником Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151 вызвал на бой экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком и полулёгком весе Конора Макгрегора.
Обновлено в 01:35
Политика
Зеленский пообещал ответить на паспортизацию Донбасса
Избранный украинский президент Владимир Зеленский заявил, что у него есть некоторые предложения для Верховной Рады относительно ответных действий на решение России об упрощенном порядке выдачи российских паспортов отдельным жителям Украины.
Обновлено вчера в 10:25
Армия и оружие
Полторак удивился словам Коломойского о войне в Донбассе
Министр обороны Украины Степан Полторак удивился словам украинского олигарха Игоря Коломойского о войне в Донбассе.
Обновлено в 01:24
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено вчера в 12:30
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
В Сети появилось видео со «стреляющим из автомата» депутатом Госдумы
Обновлено вчера в 22:58
Общество
Лондон выявил потоки нелегальных мигрантов из Вьетнама через Россию
Преступные группировки часто используют российские туристические визы, чтобы привезти в Великобританию тысячи социально незащищенных взрослых и детей из Вьетнама.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
Один из главарей ИГ убит в Афганистане
Обновлено вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Пугачева увидела пророческий сон о финалистах детского шоу «Голос»
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева призналась, что ей приснилась судьба финалистов детского «Голоса».
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:44
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в жилом доме в Китае
Обновлено в 01:41
Футбол
Футболист «Фулхэма» Эллиотт стал самым юным игроком в истории АПЛ
В возрасте 16 лет и 30 дней Эллиотт стал самым юным футболистом в истории, принявшим участие в матче АПЛ.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
Умер бывший мэр Краснодара Валерий Самойленко
Умер бывший глава Краснодара Валерий Самойленко, стоявший во главе города в общей сложности 13 лет, сообщает пресс-служба мэрии.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Калифорнию
21 апреля сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются после рождения первенца могут переехать в Африку, чтобы заняться благотворительностью и представительским функциями.
Обновлено вчера в 22:46
Политика
Пушков раскритиковал заявление Трампа об отношениях с Россией
Президент США Дональд Трамп на словах заявляет об огромном потенциале для развития российско-американских отношений, а на деле от Белого дома исходят лишь враждебные действия.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Гуайдо признал неудачу попытки свержения Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило.
Обновлено вчера в 18:08
Происшествия
Семь человек погибли при крушении военного вертолета в Венесуэле
Обновлено вчера в 16:04