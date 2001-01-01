Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "ПСЖ" в это трансферное окно. Как сообщает Onda Cero, игрок сборной Франции станет игроком парижан в случае возвращения Неймара в стан каталонцев.

Дембеле перейдет в «ПСЖ» в случае возвращения Неймара в «Барселону»

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