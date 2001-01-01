Футбол

Дембеле перейдет в «ПСЖ» в случае возвращения Неймара в «Барселону»Спорт-Экспресс вчера в 22:52

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле может перейти в "ПСЖ" в это трансферное окно. Как сообщает Onda Cero, игрок сборной Франции станет игроком парижан в случае возвращения Неймара в стан каталонцев.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дембеле перейдет в «ПСЖ», если Неймар вернется в «Барселону»

ProstoProSport00:58

Дембеле перейдет в «ПСЖ» в случае возвращения Неймара в «Барселону»

Спорт-Экспрессвчера в 22:52
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:09, Вашингтон
Здоровье

Голикова считает убыль населения России катастрофической

По словам Голиковой, ключевыми национальными целями для участников совещания являются естественный прирост населения и продолжительность жизни.
Обновлено 02 июля в 11:00
Происшествия

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных

Обновлено в 00:08
Политика

Песков сообщил о подготовке трёхстороннего саммита в Турции

Ранее Ибрагим Калын, пресс-секретарь турецкого лидера рассказал, что очередной саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии может состояться в середине августа текущего года.
Обновлено в 12:51
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод

Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Футбол

«Краснодар» обыграл «Спартак» и стал победителем турнира в Австрии

В заключительном матче турнира в Австрии московский "Спартак" встречался с "Краснодаром".
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Ксению Собчак осудили за публикацию фото голого сына в Инстаграме

Ксения опубликовала фото голого сына, сделанное на пляже. «Доехали до моря», — подписала снимок ведущая.
Обновлено в 05:15
Футбол

Френк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Обновлено в 04:08
Политика

Ценного свидетеля поймали по делу о крушении МН17

Отмечается, что Цемах может быть ценным свидетелем по делу о катастрофе самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 в Донецкой области.
Обновлено в 12:43
Наука

7 мифов о глобальных изменениях климата: от заявлений Дональда Трампа до необратимости катастрофы

Миф № 1. Климат уже менялся раньше В течение 4,5-миллиардной истории Земли климат несколько раз сильно менялся — и это правда.
Обновлено в 07:59
Авто

Сколько россияне потратили на покупку новых машин

За пять месяцев нынешнего года в России на покупку новых автомобилей потратили 963 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:30
Происшествия

СМИ опубликовали видео падения дерева на ребенка в Москве

Запись опубликовал телеканал РЕН ТВ. Кадры с места происшествия также появились в Twitter-аккаунте радиостанции Москва FM.
Обновлено в 08:55
Футбол

Дмитрий Полоз перешел из «Зенита» в «Сочи»

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз стал игроком дебютанта Российской Премьер-Лиги - ФК "Сочи".
Обновлено в 13:11
Политика

Суд обязал ЦИК Украины провести повторную жеребьёвку партий

Шестой апелляционный административный суд Украины постановил провести повторную жеребьёвку очерёдности партий в избирательном бюллетене на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 13:49
Происшествия

Двух человек задержали по делу о взрывах во время салюта в Минске

В Минске задержали представителей российской компании-поставщика фейерверков по делу о взрывах во время салюта в день независимости Белоруссии, сообщили в Следственном комитете страны в четверг.
Обновлено в 12:21
Происшествия

Появились детали версии с замыканием на «Лошарике» в Баренцевом море

СМИ назвали короткое замыкание в распределительном щите и последующий пожар одной из наиболее вероятных причин гибели российских моряков-гидронавтов в водах Баренцева моря на глубоководной станции АС-31, более известной как «Лошарик», и в деталях описали возможную картину трагедии.
Обновлено в 01:04
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали врачей главного госпиталя Росгвардии.
Обновлено в 10:49
Кино

Опубликованы первые кадры нового сериала Netflix о Дракуле

Стриминговый сервис Netflix разместил фото нового сериала о вампире Дракуле. Главную роль в проекте исполнил датских актер Клас Банг.
Обновлено в 10:42
Футбол

Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус»

Обновлено в 10:24
Авто

АвтоВАЗ возобновил производство машин

С 5 июля АвтоВАЗ возобновляет производство автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 6,4

На юге штата Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4.
Обновлено в 14:23
Общество

«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Культура

Новый роман Стивена Кинга выйдет на русском языке этой зимой

Новый роман американского писателя Стивена Кинга "Институт" появится в продаже на русском языке в декабре-январе.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес

Промоутер рассказал о запоях Марины Хлебниковой

Обновлено в 06:45
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

Военные США знают о назначении станции, на которой погибли моряки РФ

Атомная глубоководная станция АС-31 «Лошарик» используется для расширения территориальных притязаний России на морское дно под Северным Ледовитым океаном, считают американские военные аналитики, 4 июля сообщает пресс-служба Военно-морского института США.
Обновлено в 14:11
Футбол

Матеуш Понитка стал игроком «Зенита»

"Зенит" заключил контракт с форвардом Матеушем Пониткой на два года, информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем послании мужа

Вдова одного из моряков-подводников - капитана 3-го ранга Владимира Сухиничева, погибшего в Баренцевом море – рассказала изданию "Сноб" о последнем сообщении от супруга.
Обновлено в 11:02
Политика

Россия предоставила убежище уехавшей из Германии многодетной семье

Обновлено в 11:05
Политика

Лукашенко назвал приоритетом Минска дружеские отношения с США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении с Днём независимости США назвал одним из приоритетов внешней политики Минска дружеские отношения с Вашингтоном.
Обновлено в 09:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Неймар
Бразильский футболист
Бразильский футболист, нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен». Олимпийский чемпион 2016 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное