Футбол
«Барселона» огласила заявку на первый четвертьфинальный матч ЛЧ с «МЮ»Спорт-Экспресс 08:11
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
"Барселона" в своем Твиттере опубликовала список из 22 футболистов, которые отправятся на первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Англии на стаионе "Олд Траффорд", начало – в 22.00 (мск).
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