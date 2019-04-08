Дембеле отправится с «Барселоной» в Манчестер на игру с МЮSoccer.ru вчера в 13:02

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле отправится в Манчестер вместе с командой на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Француз долгое время восстанавливался после травмы задней поверхности бедра левой ноги.

Дембеле отправится с «Барселоной» в Манчестер на игру с МЮ

Политика Лукашенко считает, что выборы на Украине выиграет Порошенко Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что действующий глава Украины Пётр Порошенко победит во втором туре президентских выборов в стране.

Армия и оружие Войска Хафтара начали покидать аэропорт Триполи Войска Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршала Халифа Хафтара начали покидать занятый ими ранее международный аэропорт в Триполи, пишут Aljazeera и Sky News Arabia.

Спорт Гимнастка сломала обе ноги во время соревнований Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.

Политика В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.

Кино Актера Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище Народный артист Российской Федерации Алексей Иванович Булдаков, скоропостижно скончавшийся 3 апреля в столице Монголии Улан-Баторе, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

Транспорт Названы нарушения ПДД, за которые ужесточат наказание В Госдуме рассматривается ряд законопроектов об ужесточении наказания за ряд «наиболее опасных правонарушениях в области дорожного движения», рассказал замглавы Госавтоинспекции МВД России Александр Быков в эфире радиостанции «Милицейская волна».

Энергетика Сечин предложил альтернативный вариант регулирования топливного рынка Глава "Роснефти" подчеркивает, что механизмы, которые были объявлены Минфином, как компенсирующие нефтяным компаниям потери от сдерживания цен, так и не заработали, не обеспечив компенсацию нефтяным компаниям превышения экспортной альтернативы над ценами внутреннего рынка.

Общество Более 900 аварийных домов планируется расселить в регионе к 2025 году 11,09 млрд рублей планирует направить областное правительство на расселение 901 аварийного дома к 2025 году.

Происшествия В Литве задержали бывшего литовского посла в России В Литве задержан бывший литовский посол в России Римантас Шидлаускас.

Транспорт Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.

Политика Губернатор Одесской области отказался покидать пост по указу Порошенко Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов отказался уйти в отставку, несмотря на соответствующий указ президента Украины.

Космос Почему Земля — не яблоко, а груша? Факты говорят о том, что Юпитер при близком расположении к Земле вызывает сильные возмущения всех геосфер, особенно в Южном полушарии.

Общество Учителя в Польше объявили бессрочную забастовку Польские учителя объявили о начале бессрочной забастовки до принятия правительством решения о повышении заработной платы.

Кино Умерла еще одна девушка Джеймса Бонда Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.

Происшествия Маньяку из Екатеринбурга попросили назначить второй пожизненный срок Прокуратура попросила суд назначить пожизненный срок Алексею Фалькину, уже осужденному к лишению свободы пожизненно за серию изнасилований и убийств.

Общество В Москву на этой неделе придет потепление до 17 градусов Предполагается, что уже во вторник в Москве станет значительно теплее, а в среду температура достигнет 17 градусов выше нуля.

Происшествия Пожар произошел на стройке объекта для саммита БРИКС в Челябинске На площадке в Челябинске, где к международным саммитам БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) строится высотный конгресс-центр, произошел пожар, загорелся утеплитель.

Авто УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе Колесную база пикапа растянули на 650 миллиметров, задние рессоры усилили (к ним добавили добавив по одному коренному листу), "колпак" кабины заново изготовили из пластика.

Политика Ягланд назвал возможный выход России из СЕ «потрясением для Европы» Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд предупредил, что возможный выход России из организации может обернуться потрясением для Европы.

Финансы Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум Индекс Московской биржи утром 8 апреля обновил исторический максимум, превысив 2553 пункта (плюс 0,5 процента).

Экономика Российские банки стали чаще отказывать в выдаче кредитов Получить кредит в 2019 году стало сложнее. Российские банки стали чаще отказывать в выдаче почти всех видов займов.

Культура Шестилетнему сыну Плющенко запретили кататься под Майкла Джексона Стало известно, что сыну двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко запрещают кататься под музыку Майкла Джексона.

Происшествия В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.