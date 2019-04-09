Футбол
Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде домаСпорт-Экспресс 01:50
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии. Француз покинул съемное жилище в 2017 году, когда перешел из "Боруссии" в "Барселону".
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Microsoft выпустила тестовую версию нового браузера Edge, в основу которого лег движок (базовая программа) Chromium.
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Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
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Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.
Обновлено вчера в 15:58
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В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
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Зарплата генерального директора компании Twitter Джека Дорси в 2018 году составила $1 и 40 центов. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Питон-рекордсмен пойман в национальном заповеднике во Флориде
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