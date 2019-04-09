Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде домаСпорт-Экспресс 01:50

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле оштрафован немецким судом за то, что сдал арендованный в Дортмунде дом в ненадлежащем состоянии. Француз покинул съемное жилище в 2017 году, когда перешел из "Боруссии" в "Барселону".

Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома

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