Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном домеРИА Новости 02:40

Чемпион мира 2018 года Дембеле оставил арендованный дом, заваленный мусором, после того, как перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" летом 2017 года. Владелец дома изначально потребовал от Дембеле 21 тысячу евро для возмещения убытков.

Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном доме

Экономика Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".

Транспорт «Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.

Армия и оружие Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.

Политика Порошенко назвал себя русскоязычным Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.

Политика Британский парламент одобрил отсрочку Brexit Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.

Политика Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.

Здоровье Американка с аномалией расположения внутренних органов дожила до 99 лет Жительница США Роза Мари Бентли прожила 99 лет, не зная о том, что все ее внутренние органы находились не на своих местах.

Общество В «заминированных» Эрмитаже и Мариинском театре не провели эвакуацию В Петербурге в понедельник, 8 апреля, сообщения о «заминировании» поступили в музей Эрмитаж, Мариинский театр, а также в шесть школ и детский сад.

Армия и оружие Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.

Политика Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.

Финансы Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.

Общество Суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.

Происшествия В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.

Финансы Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.

Финансы Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.