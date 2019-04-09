Футбол
Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном домеРИА Новости 02:40
Чемпион мира 2018 года Дембеле оставил арендованный дом, заваленный мусором, после того, как перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" летом 2017 года. Владелец дома изначально потребовал от Дембеле 21 тысячу евро для возмещения убытков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Авто
УАЗ рассказал об оригинальном «растянутом» пикапе
Обновлено вчера в 08:25
Экономика
Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году
Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".
Обновлено в 02:15
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам
Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Армия и оружие
Эксперт рассказал, как от Крыма будут «отгонять» корабли НАТО
Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о мерах предосторожности, которые приняли в России для защиты полуострова Крым от кораблей НАТО.
Обновлено в 01:55
Политика
Порошенко назвал себя русскоязычным
Украинский президент Петр Порошенко заявил, что считает себя русскоязычным.
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Британский парламент одобрил отсрочку Brexit
Палата лордов парламента Великобритании одобрила законопроект об отсрочке даты выхода Соединенного Королевства из состава ЕС.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу
Обновлено вчера в 21:07
Армия и оружие
Индия подтвердила закупку у России более 400 танков Т-90МС
Индийские власти подтвердили намерение приобрести у России 464 танка Т-90МС на сумму $1,93 млрд.
Обновлено в 02:32
Политика
Депутат от БПП набросился на члена избирательного штаба Зеленского
Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Здоровье
Американка с аномалией расположения внутренних органов дожила до 99 лет
Жительница США Роза Мари Бентли прожила 99 лет, не зная о том, что все ее внутренние органы находились не на своих местах.
Обновлено в 02:25
Общество
В «заминированных» Эрмитаже и Мариинском театре не провели эвакуацию
В Петербурге в понедельник, 8 апреля, сообщения о «заминировании» поступили в музей Эрмитаж, Мариинский театр, а также в шесть школ и детский сад.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика
Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики
Владимир Зеленский отказался сдавать повторные анализы на алкоголь и наркотики.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Финансы
Золотовалютные резервы России достигли максимума с 2014 года
По данным на конец июня 2018 года доля доллара в золотовалютных резервах страны достигла исторического минимума 21,9% по сравнению с 43,7% в марте.
Обновлено вчера в 15:28
Технологии
«Почта России» ввела онлайн-оплату услуг ЖКХ
«Почта России» запустила специальный сервис для онлайн-оплаты коммунальных услуг и мобильной связи.
Обновлено в 01:42
Общество
Суд отпустил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста
Мосгорсуд освободил режиссера Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
Третий серийный Ил-76МД-90А полностью собран и отправлен на покраску
Третий серийный тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А для Минобороны РФ полностью собран и отправлен на покраску перед началом летных испытаний.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В аэропорту Саратова при взлете задымился пассажирский самолет
Задымление в кабине пилотов произошло при взлете самолета авиакомпании Utair в аэропорту Саратова.
Обновлено в 02:13
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Авто
Выше классом. Тест-драйв Kia ProCeed
Обновлено вчера в 05:18
Финансы
Рубль на открытии торгов растёт к доллару и евро
Курс рубля в начале торгов во вторник, 9 апреля, укрепляется к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:11
Авто
Компания Hyundai раскрыла внешность нового бюджетного кроссовера
Hyundai Venue станет глобальной моделью, но на российском рынке его ожидать не стоит.
Обновлено в 02:17