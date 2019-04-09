Футбол

Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном домеРИА Новости 02:40

Чемпион мира 2018 года Дембеле оставил арендованный дом, заваленный мусором, после того, как перешел из дортмундской "Боруссии" в "Барселону" летом 2017 года. Владелец дома изначально потребовал от Дембеле 21 тысячу евро для возмещения убытков.
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Дембеле оштрафован на € 10 тысяч за беспорядок в арендованном доме в Дортмунде

Sport24.ru02:48

Форварда «Барселоны» Дембеле оштрафовали за мусор в арендованном доме

Газета.Ru02:04

Дембеле оштрафован на 10 тысяч евро за захламленность арендованного дома

Sportbox.RU02:31

Дембеле оштрафован на 10 тысяч евро за захламленность арендованного дома

Матч ТВ02:31

У. Дембеле выплатит бывшему арендодателю € 10 тыс. за засорение дома

Чемпионат02:31

Дембеле оштрафован на €10 тысяч за мусор в арендованном доме

РИА Новости02:40

Дембеле оштрафован за захламленность арендованного в Дортмунде дома

Спорт-Экспресс01:50
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Член фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна стал инициатором очередной драки - в этот раз с представителем команды победителя первого тура президентских выборов Святославом Юрашем Парламентарий приехал на телеканал ZIK после эфира, посвящённого второму туру выборов, на котором выступал сторонник фаворита президентской гонки.
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Армия и оружие

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Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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