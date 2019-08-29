Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДембеле опроверг уход из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что не собирается уходить из клуба.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Журналист: «Дембеле сказал, что остаётся в „Барселоне“»

Soccer.ruвчера в 20:06

Дембеле опроверг уход из «Барселоны»

Спорт-Экспрессвчера в 19:28

Дембеле исключил свой уход из «Барселоны»

Матч ТВвчера в 19:42

Дембеле исключил свой уход из «Барселоны»

Sportbox.RUвчера в 19:42

Дембеле все ближе к уходу из «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 18:13

Агент Дембеле: «Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет „Барселону“»

Sport24.ruвчера в 09:00

Агент: «Дембеле остается в „Барселоне“. Это сто процентов»

ProstoProSportвчера в 09:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Космос

К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни

Inkazan вчера в 05:56
Политика

Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны

Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия

Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек

Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Общество

В Приморском крае ввели режим ЧС

RT на русском вчера в 21:44
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей

Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 27 августа в 15:06
Политика

Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Происшествия

Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов

Газета.Ru вчера в 19:07
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Космос

В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера

Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 вчера в 01:52
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом

Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Политика

Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе

Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН вчера в 10:15
Общество

Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей

Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Политика

На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»

Российская газета вчера в 16:55
Общество

Крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей нашли в Перу

Как сообщило AFP, это крупнейший могильник подобного типа. На останках детей в возрасте от 4 до 14 лет найдены частицы кожи и волос.
Телеканал 360° вчера в 20:26
Экономика

Forbes назвал самые богатые семьи России

Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
Политика

Норвегия проверит российский Севморпуть

Мойка78 25 августа в 22:11
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика

Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие

Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу

Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Мария Миронова во второй раз станет мамой

Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews вчера в 15:11
Политика

Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Транспорт

Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года

Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Авто

«АвтоВАЗ» замедлит скорость производства автомобилей

Tvoe-avto.com вчера в 08:45
Транспорт

В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей

Интерфакс вчера в 08:34
Здоровье

Врачи: жизнь без слез становится короче

По мнению врачей, отсутствие слез укорачивает людям жизнь.
MedikForum.ru вчера в 21:03
Происшествия

В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке

Известия 27 августа в 16:18
Политика

Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество

Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов

Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Франции по футболуБольше новостей по теме
Главное