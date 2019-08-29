Футбол
Спорт-ЭкспрессДембеле опроверг уход из «Барселоны»
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Агент Дембеле: «Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 09:00
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Космос
К Земле приблизится астероид больше Останкинской телебашни
Inkazan вчера в 05:56
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
BFM.ru вчера в 15:20
Происшествия
Число погибших из-за взрыва дома подо Львовом выросло до шести человек
Спасатели нашли под завалами обрушившегося жилого дома в городе Дрогобыч во Львовской области Украины тела еще четверых человек, таким образом число погибших достигло шести, сообщает региональное ГУ Госслужбы Украины по ЧС в Facebook.
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
В Приморском крае ввели режим ЧС
RT на русском вчера в 21:44
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения врачей
Заведующий хирургическим отделением ГКБ № 1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
РИА Новости 27 августа в 15:06
Политика
Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
Известия вчера в 11:18
Происшествия
Отец связал смерть россиянки в Турции с незаконной пересадкой органов
Газета.Ru вчера в 19:07
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
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В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера
Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.
МИР 24 вчера в 01:52
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган в третий раз стал отцом
Актер Эммануил Виторган (79) поделился радостной новостью с поклонниками. В знаменитом семействе пополнение.
Lisa.ru вчера в 06:00
Политика
Коломойский предложил новый сценарий урегулирования в Донбассе
Исходя из существующих условий, украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил свой сценарий урегулирования ситуации в Донбассе.
ФАН вчера в 10:15
Общество
Минпросвещения разработало этический кодекс для учителей
Этический кодекс был разработан Минпросвещения совместно с Общероссийским профсоюзом.
Красная весна 27 августа в 21:28
Политика
На борту МКС начались испытания экзоскелета робота «Федора»
Российская газета вчера в 16:55
Общество
Крупнейшее захоронение принесенных в жертву детей нашли в Перу
Как сообщило AFP, это крупнейший могильник подобного типа. На останках детей в возрасте от 4 до 14 лет найдены частицы кожи и волос.
Телеканал 360° вчера в 20:26
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru вчера в 04:55
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Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика
Депутат Госдумы поставил условие для диалога с Грузией
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что может помочь возобновить диалог между Москвой и Тбилиси.
Газета.Ru вчера в 21:58
Армия и оружие
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу
Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.
Газета.Ru вчера в 23:52
Шоу-бизнес
Мария Миронова во второй раз станет мамой
Российская актриса Мария Миронова скоро станет мамой второй раз. Сведения об этом звезда обнародовала на своих страницах в социальных сетях.
OAnews вчера в 15:11
Политика
Песков прокомментировал сообщения о продавшей Путину мороженое женщине
Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, была ли продавшая Владимиру Путину мороженое на МАКС-2019 женщина той же самой, что продала президенту России мороженое на МАКС-2017.
Журналистская правда вчера в 07:55
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Транспорт
Камеры начнут штрафовать водителей за отсутствие ОСАГО с 2020 года
Система автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО полноценно заработает в Москве в 2020 году.
Известия вчера в 10:25
Авто
«АвтоВАЗ» замедлит скорость производства автомобилей
Tvoe-avto.com вчера в 08:45
Транспорт
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
Интерфакс вчера в 08:34
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Врачи: жизнь без слез становится короче
По мнению врачей, отсутствие слез укорачивает людям жизнь.
MedikForum.ru вчера в 21:03
Происшествия
В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке
Известия 27 августа в 16:18
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости вчера в 10:35
Общество
Доход владельцев частных камер «отвяжут» от размера штрафов
Доход владельцев частных камер видеофиксации нарушений ПДД «отвяжут» от количества и размеров выписанных штрафов.
Известия вчера в 19:02