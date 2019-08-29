Футбол
Спорт-ЭкспрессДембеле опроверг уход из «Барселоны»
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Агент Дембеле: «Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 09:00
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
Происшествия
Служивший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
Lenta.ru 05:38
Происшествия
В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Общество
Скафандр «Сокол-М» будет рассчитан как минимум на 10 применений
Автономные испытания скафандра стартуют в 2020 году.
ТАСС 05:52
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Шоу-бизнес
Жена Александра Овечкина: «Муж даже памперсы научился менять»
Шубская отмечает поразительное внешнее сходство между сыном и мужем. А родители Овечкина надеются увидеть в нем и будущую звезду хоккея.
StarHit.ru вчера в 22:00
Энергетика
Польша намерена продавать Украине газ, купленный у США
"PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)", - говорится в сообщении.
РЕН ТВ 06:13
Музыка
Филипп Киркоров устроил скандал на «Новой волне» в Сочи
Российская газета 04:23
Путешествия
Летний трафик по Крымскому мосту увеличился на 8,5 процента
Летом 2019 года автомобильный трафик по Крымскому мосту возрос на 8,5 процента.
Российская газета 03:13
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала боевика, готовившего теракты в Кабардино-Балкарии.
Известия 04:50
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Политика
В Раде подтвердили скорый обмен Сенцова
Депутат Верховной рады Ахтем Чийгоз заявил, что обмен заключенными между Россией и Украиной должен остаться в пятницу, 30 августа.
Газета.Ru 04:53
Футбол
Матч чемпионата Франции был остановлен из-за гомофобного баннера
Матч третьего тура чемпионата Франции между "Ниццей" и "Марселем" был прерван на 25-й минуте игры, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 04:51
Происшествия
В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре
Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона.
Известия 06:01
Политика
Кремль отреагировал на перезагрузку власти на Украине
В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
Lenta.ru 06:05
Политика
Порошенко считает новую должность Шуфрича издевательством
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что избрание представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича лидером комитета Верховной рады по свободе слова - не что иное, как издевательство над журналистикой и свободой слова.
Газета.Ru 05:52
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Российская газета вчера в 20:02
Экономика
Росстат назвал объем теневой экономики России
Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:52
Футбол
«Рома» согласовала сделку по Смоллингу
Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
Soccer.ru 05:37
Политика
В России нашли способ разогнать вертолёт до 600 км/ч
Компания «Камов», которая входит в «Вертолёты России», разработала технологию, разгоняющую боевой вертолёт до скорости 600 км/ч.
RT на русском 05:11
Футбол
Самедов возобновил карьеру и перешел в «Знамя»
Российский футболист Александр Самедов возобновил карьеру. Футболист продолжит карьеру в клубе любительской футбольной лиги «Знамя».
Vprognoze.ru 04:15
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
В консервативном варианте прогноза доллар на конец 2024 года составит 70,5 рублей, среднегодовой – 67,4 рубля.
Национальная служба новостей вчера в 10:18
Здоровье
Главврачи нижнетагильских больниц отстранены от работы
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) временно отстранены от работы главврачи Демидовской больницы и ЦГБ №1. Об этом сообщает ЕАН.
REGNUM 03:14
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с украинскими диверсантами
В ночь на четверг произошло столкновение ополченцев с диверсионной группой украинских силовиков, рассказали в Народной милиции ДНР.
РИА Новости 06:06
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» за I полугодие выросла на 32,4%
Чистая прибыль "Газпрома" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась за шесть месяцев 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года на 32,4% и достигла 878,64 млрд рублей.
ТАСС 03:35
Наука
Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор
Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49