Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле заявил, что не собирается уходить из клуба.

Футбол «Знамя» из Ногинска объявило о подписании Самедова Бывший футболист сборной России Александр Самедов стал игроком ФК «Знамя» из Ногинска.

Космос В созвездии Девы обнаружили планету в три раза массивнее Юпитера Как отмечают американские исследователи, если бы эта планета была помещена в Солнечную систему, то совершала бы колебания по орбите от Марса и пояса астероидов до области за пределами Нептуна.

Общество Опрос: каждый пятый россиянин смотрит телевизор раз в полгода Каждый пятый (20%) житель России смотрит телевизор раз в шесть месяцев, при этом чуть менее половины (43%) россиян включают его каждый день.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Российский певец Филипп Киркоров устроил скандал во время репетиции своего номера на "Новой волне".

Происшествия Экс-чемпиона UFC нокаутировали во время уличной драки Как сообщает TMZ, в одном из ночных клубов на Гавайях 40-летний американец устроил драку с одним из посетителей заведения.

Здоровье Главврачи тагильских больниц отстранены от работы на время проверки Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила отстранены от занимаемых должностей на время проверки в связи с решением нескольких хирургов написать заявления на увольнение.

Происшествия В Анапе полицейские изнасиловали 17-летнюю волейболистку Полицейские уволены, на них заведены уголовные дела по ч. 2 ст.133 УК РФ (Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

Политика Стало известно о возможном обмене Сенцова на Вышинского Ранее, 23 августа, стало известно, что Сенцов и Вышинский не вошли в списки арестованных и заключенных, которых планируют обменять Россия и Украина.

Футбол «Сампдория» сделала новое предложение «Зениту» по Ригони «Сампдория» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Зенита» Эмилиано Ригони до закрытия летнего трансферного окна в Италии.

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.

Политика Белый дом назвал возможные места саммита G7 в 2020 году Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала возможные места для проведения саммита G7 в 2020 году.

Политика Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп поручил пересмотреть программу оказания военной помощи Украине, размер которой в 2019 финансовом году составил $250 млн.

Политика Суд Новосибирска отказался снять с выборов действующего мэра 27 августа кандидат на должность мэра от партии «Справедливая Россия», бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой подал иск об отмене регистрации на выборы выдвинувшегося на второй срок Локтя.

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Экономика Кто содержит убыточный телеканал «Дождь» Как стало известно RT, телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование из-за рубежа.

Происшествия На Ставрополье после ДТП с маршруткой в больницу попали 15 человек В Ставропольском крае в результате ДТП в больницу доставлено 15 пассажиров микроавтобуса, в том числе пятеро несовершеннолетних.

Политика Депутат Андрей Волков устроил политический демарш на сессии АКЗС Депутат АКЗС Андрей Волков на сессии 29 августа потребовал отставки спикера краевого парламента Александра Романенко.

Политика Новое правительство Италии сформирует прежний премьер РИА Новости сообщает, что на встрече Маттарелла должен поручить итальянскому политику сформировать новое правительство на основе политических договоренностей, которых в ходе переговоров достигли "5 звезд", а также Демократическая партия.

Авто Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.

Экономика Росстат назвал объем теневой экономики России Росстат оценил размеры теневой экономики Росси в 2017 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Армия и оружие СК России заочно обвинил командира ВСУ по делу об обстрелах в Донбассе Российские следователи заочно обвинили командира 24 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины Валерия Гудзя по делу об обстрелах украинскими военными нескольких гражданских объектов Донбасса, сообщается на сайте СК РФ.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.