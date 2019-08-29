Футбол
Спорт-ЭкспрессДембеле опроверг уход из «Барселоны»
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Агент Дембеле: «Усман на 100% остается. Нет никаких шансов, что он покинет „Барселону“»
Sport24.ruвчера в 09:00
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Транспорт
Более 2,2 млн автомобилей проехало с начала лета по Крымскому мосту
RT на русском 04:17
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали скорую помощь на «Новой волне»
7Дней.ру вчера в 10:00
Политика
Олега Сенцова этапировали в Москву
Российская газета 04:32
Общество
Собака нашла хитрый способ выпрашивать еду у прохожих и прославилась
Чонгплаполкулсэд считает, что таким образом Гае выпрашивает у людей еду.
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Актер Александр Числов умер на 55-м году жизни
Российская газета 04:34
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для российских миллионеров
Журнал Forbes составил рейтинг лучших российских банков для отечественных миллионеров и пришел к выводу, что лучшей кредитной организацией по работе с состоятельными клиентами является подразделение Альфа-банка «Альфа Private».
РБК 04:22
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru вчера в 09:08
Кино
Вышел тизер сериала «Новый папа» с Джудом Лоу в плавках
Life.ru вчера в 17:38
Политика
Зеленский договорился о встрече «нормандской четверки»
Подготовительная встреча советников глав государств и правительств Германии, Франции, Украины и России пройдет 2 сентября.
Lenta.ru вчера в 16:11
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк вчера в 04:46
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила вернулись на работу
Для разрешения ситуации со 2 сентября в городскую больницу примут на работу двух новых хирургов, а также направят специалистов из областной больницы и клинических ординаторов.
Телеканал 360° вчера в 03:05
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Экономика
Телеканал «Дождь» с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии
Телеканал «Дождь» начиная с 2014 года получает финансирование от Еврокомиссии, выяснил RT.
RT на русском 02:23
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы вчера в 02:17
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не смог создать атомную бомбу
Американцы же начали создавать свою атомную бомбу из опасений, что ее может сделать гитлеровская Германия, и тем самым обеспечить себе победу во Второй мировой войне.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество
Крест XVII века найден в ходе раскопок в центре Москвы
Крест конца XVII века с изображением Сергия Радонежского найден в ходе раскопок недалеко от парка «Зарядье» в Москве.
RT на русском 03:11
Политика
Главы Минобороны стран ЕС обсудят ситуацию в Ормузском проливе
Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий Военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али-Резу Тангисири заявлял, что Тегеран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединённых Штатов и Великобритании, там не нужны.
REGNUM 04:33
Автоспорт
Racer: Эрикссон выступит на Гран-при Бельгии в составе «Альфа Ромео»
Резервный гонщик «Альфа Ромео» Маркус Эрикссон, проводящий сезон-2019 в серии «Индикар», пропустит этап в Портленде и выступит в гонке «Формулы-1» на Гран-при Бельгии, который пройдет в эти выходные, утверждает журнал Racer.
Sports.ru 02:10
Общество
29 августа православные отмечают Ореховый Спас
Северная неделя 04:19
Политика
МИД Белоруссии подтвердил визит Болтона в Минск 29 августа
Ранее американское посольство в Минске сообщило, что Болтон во время визита в Белоруссию 29 августа обсудит с властями этой страны вопросы региональной безопасности и заявит о поддержке Вашингтоном суверенитета и независимости Белоруссии.
РИА Новости 04:15
Происшествия
Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе
Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Кино
Первый тизер нового фильма Кристофера Нолана появился в Сети
Тизер фильма Кристофера Нолана Tenet появился в Интернете. О картине британско-американского режиссёра известно крайне мало.
News.ru вчера в 11:18
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для учителей
Минпросвещения России и Общероссийский профсоюз образования подготовил положение о нормах профессиональной этики педагогов, в котором учителям рекомендуется воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 02:28