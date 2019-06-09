Футбол

Дембеле опоздал на тренировку и может уйти из «Барселоны»Чемпионат 09:00

Финал «Барселона» проиграла, Дембеле матч пропустил из-за травмы, и именно в тот момент боссы каталонцев решили, что с них хватит.
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Дембеле опоздал на тренировку и может уйти из «Барселоны»

Чемпионат09:00

«Барселона» угрожает игроку трансфером из-за нарушений дисциплины

Газета.Ru06:58

Дембеле может покинуть «Барселону»

Sport.ru07:59

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны» и может быть выставлен на трансфер

Матч ТВ06:12

«Барселона» может расстаться с Дембеле из-за постоянных опозданий

Спорт-Экспресс05:57

«Барселона» пригрозила Дембеле выставить его на трансфер из-за регулярных нарушений дисциплины

Sport24.ru06:21

Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны». Его могут выставить на трансфер, если он не изменит отношения к работе

Sports.ru05:33
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:37, Ашберн
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Происшествия

В Польше шесть человек погибли в результате массового ДТП с грузовиком

Шесть человек погибли и 11 ранены в результате массового ДТП на северо-западе Польши, сообщает государственная пожарная охрана.
Обновлено в 09:14
Происшествия

В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС задержали трех сталкеров

Обновлено в 09:46
Происшествия

Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет вынужденно сел в Москве

Самолет казахстанской авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс сообщением Санкт-Петербург — Алма-Ата, по технической причине экстренно сел в одном из аэропортов Москвы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Москвичка захватила в плен «мужа на час»

Женщине нужно было покрасить стену на кухне, и она обратилась к услугам "мужа на час".
Обновлено в 09:29
Армия и оружие

Реакцию российских моряков на маневр крейсера США оценил Соловьев

Свое отношение к реакции российских моряков с корабля "Адмирал Виноградов", который оказался в опасной близости от американского ракетного крейсера Chancellorsville, выразил известный журналист Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 16:07
Политика

Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов стать премьером в случае победы его партии "Европейская солидарность" на досрочных парламентских выборах.
Обновлено в 09:27
Футбол

Плиев перешел в «Динамо» из «Ахмата»

Обновлено в 10:32
Общество

Температура воздуха в Москве повторила рекорд 1999 года

Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Единоборства

Боксер Головкин нокаутировал канадца Роллса

Казахстанский боксер Геннадий Головкин взял верх над канадцем Стивом Роллсом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:44
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

Актер Крис Прэтт женился на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин

40-летний американский актер Крис Прэтт, известный ролями в фильмах «Стражи Галактики», «Мир юрского периода» и «Пассажиры», и 29-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин начали встречаться еще летом прошлого года.
Обновлено в 08:12
Авто

Половина праворульных авто в России приходится на пять регионов

Специалистами было установлено, что почти половина праворульных авто в России приходится на пять регионов.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Бурятии нашли одного выжившего при аварийной посадке самолета Ан-2

Спасатели обнаружили живым одного из членов экипажа самолета Ан-2, который совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии.
Обновлено в 10:23
Здоровье

Составлен рейтинг самых полезных завтраков

Рейтинг лучших продуктов для завтрака составили специалисты.
Обновлено в 05:51
Спорт

В ИААФ рассказали, выступят ли российские легкоатлеты на ОИ-2020

Пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл заявила, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх 2020 года в Токио.
Обновлено в 08:26
Происшествия

«Россия-24» переделает сюжет о журналисте Голунове

Ранее в воскресенье телеканал "Россия-24" показал сюжет, в котором указывалось, что в момент задержания Голунов "имел признаки опьянения", при этом в эфире была показана справка о результатах медицинского освидетельствования, согласно которой признаки опьянения у журналиста обнаружены не были.
Обновлено в 08:37
Политика

В Черногории решили добиваться автокефалии для православной церкви

Президент Черногории Мило Джуканович обратился к православному сообществу и заявил, что правительство постарается получить автокефалию для черногорской церкви от Сербской православной церкви.
Обновлено в 06:40
Политика

Порошенко запутался в обвинениях в адрес России

Бывший президент Украины Петр Порошенко запутался в обвинениях против России во время выступления на съезде партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 10:33
Путешествия

Назван самый популярный у россиян месяц для путешествий на яхтах

На сентябрь приходится всего 5% спроса, на октябрь - 6%, остальные 11% запросов делятся между другими месяцами.
Обновлено в 09:38
Кино

Актриса Натали Портман отмечает 38-летие

Известная голливудская актриса Натали Портман отмечает свое 38-летие. Об этом 9 июня сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 10:54
Политика

Зеленский открыл съезд партии «Слуга народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на съезде своей партии "Слуга народа".
Обновлено в 06:17
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Авто

Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей

Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Политика

Глава британского МИД обеспокоен задержанием Ивана Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант выразил обеспокоенность задержанием журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:48
Политика

Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова ответила на критику за излишнюю худобу

Обновлено в 10:00
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Экономика

Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ

Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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