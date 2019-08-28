Футбол
Евро-футбол.руДембеле не собирается покидать «Барселону»
Усман хочет побеждать в составе «Барселоны», - приводит слова агента Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что французский футболист может покинуть «Барселону» ради возвращения на родину. Руководство «ПСЖ» согласовал трансфер с каталонцами, но сам Дембеле изъявил желание остаться в Испании.
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Политика
«Отрезать треть Рады». Зеленский хочет оставить 300 «депутанцев»
По сообщениям СМИ, Верховная Рада 9-го созыва на одном из первых заседаний намерена рассмотреть законопроект о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300.
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79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости
Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.
Ридус 14:38
Политика
В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами
Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
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Суд отправил угонщика самолета в Югре на принудительное лечение
В среду, 28 августа, суд Ханты-Мансийска вынес приговор Павлу Шаповалову, которого обвиняли в угоне лайнера, следовавшего по маршруту Сургут-Москва Напомним, в январе этого года он сообщил, что у него есть оружие и попросил изменить направление полета.
Муксун.fm 04:00
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Игры
В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры
Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.
Gmbox.ru 11:54
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
RT на русском 11:11
Финансы
Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года
Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».
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Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Игры
Telltale Games решили возродить — с закрытия не прошло и года
По словам Оттили, новая студия планирует продолжать некоторые сериалы, поэтому у поклонников «Волка» вновь появилась надежда на второй сезон, который в прошлом году отменили незадолго до закрытия компании.
Игромания.ру 08:47
Политика
Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время
Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
RT на русском 14:17
Экономика
Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
РИА Новости 10:16
Политика
В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену
Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.
РИА Новости 13:34
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам
Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".
РИА Новости 13:35
Футбол
Экс-защитник «Рубина» перешёл в «Селтик»
Австрийский защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр перешёл в «Селтик», сообщает пресс-служба шотландского клуба.
Спорт БИЗНЕС Online 10:44
Общество
Москвичам повысили минимальную пенсию
С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Вести Подмосковья вчера в 11:17
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Космос
На экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле
Портал Поиск 26 августа в 02:30