Усман хочет побеждать в составе «Барселоны», - приводит слова агента Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что французский футболист может покинуть «Барселону» ради возвращения на родину. Руководство «ПСЖ» согласовал трансфер с каталонцами, но сам Дембеле изъявил желание остаться в Испании.

Политика «Отрезать треть Рады». Зеленский хочет оставить 300 «депутанцев» По сообщениям СМИ, Верховная Рада 9-го созыва на одном из первых заседаний намерена рассмотреть законопроект о сокращении числа депутатов парламента с 450 до 300.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке побить рекорд скорости Американская автогонщица Джесси Комбс погибла, пытаясь превзойти собственный рекорд скорости на автомобиле с реактивным двигателем, сообщает Washington Post.

Политика В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.

Происшествия В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.

Происшествия Суд отправил угонщика самолета в Югре на принудительное лечение В среду, 28 августа, суд Ханты-Мансийска вынес приговор Павлу Шаповалову, которого обвиняли в угоне лайнера, следовавшего по маршруту Сургут-Москва Напомним, в январе этого года он сообщил, что у него есть оружие и попросил изменить направление полета.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Общество В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.

Религия Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.

Игры В сентябре подписчики PS Plus получат сразу две отличных AAA-игры Sony решила по-настоящему расщедриться в сентябре: подписчики сервиса PlayStation Plus получат в следующем месяце Batman: Arkham Knight и Darksiders 3. А ведь релиз Darksiders 3 состоялся меньше года назад, и игра до сих пор стоит почти 4 тыс. рублей.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Политика Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8 Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.

Политика Гройсман записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Ведомство ожидает, что к концу 2019 года курс американской валюты опустится до 65,8 рубля за доллар, сообщает в среду, 28 августа, «Интерфакс».

Политика Путин и Эрдоган показались на Су-57 Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.

Игры Telltale Games решили возродить — с закрытия не прошло и года По словам Оттили, новая студия планирует продолжать некоторые сериалы, поэтому у поклонников «Волка» вновь появилась надежда на второй сезон, который в прошлом году отменили незадолго до закрытия компании.

Политика Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Экономика Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции «дочки» ВЭБа "Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.

Политика В Генпрокуратуре Украины заявили, что Вышинского готовят к обмену Пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган утверждает, что руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского освободили из-под стражи в рамках подготовки обмена задержанными между Россией и Украиной.

Армия и оружие Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам Ливанская армия открыла огонь по израильским беспилотникам в южной части страны, сообщает телеканал "Аль-Маядин".

Футбол Экс-защитник «Рубина» перешёл в «Селтик» Австрийский защитник «Сток Сити» Мориц Бауэр перешёл в «Селтик», сообщает пресс-служба шотландского клуба.

Общество Москвичам повысили минимальную пенсию С 1 сентября увеличится городской социальный стандарт минимального дохода неработающих пенсионеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.