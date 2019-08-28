Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руДембеле не собирается покидать «Барселону»

Усман хочет побеждать в составе «Барселоны», - приводит слова агента Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что французский футболист может покинуть «Барселону» ради возвращения на родину. Руководство «ПСЖ» согласовал трансфер с каталонцами, но сам Дембеле изъявил желание остаться в Испании.
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