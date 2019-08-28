Футбол
Евро-футбол.руДембеле не собирается покидать «Барселону»
Усман хочет побеждать в составе «Барселоны», - приводит слова агента Mundo Deportivo. Ранее сообщалось, что французский футболист может покинуть «Барселону» ради возвращения на родину. Руководство «ПСЖ» согласовал трансфер с каталонцами, но сам Дембеле изъявил желание остаться в Испании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 13:28, Вашингтон
Экономика
Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Футбол
Зелимхан Бакаев: Джикия по поводу моего вызова в сборную не шутил
Вас включили в заявку сборной России на сентябрьские матчи против Шотландии и Казахстана.
Советский спорт 12:26
Футбол
Кверквелия рассказал, почему не играет за «Локомотив»
Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия рассказал, почему не играет в составе «железнодорожников».
Чемпионат 11:27
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Количество погибших при обрушении здания в Новосибирске возросло
Спасатели извлекли из-под завалов обрушившейся стены насосной станции в Новосибирске тело третьего погибшего.
News.ru 05:55
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
В Российской Федерации началось серийное производство истребителей МиГ-35.
Российская газета 12:12
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Политика
Путин встретится с врио губернатора Курской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в среду глава государства Владимир Путин проведет ряд мероприятий, в том числе встречу с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом.
ФАН 06:15
Наука
Исследование: что будет с Землей, если случится ядерная война между Россией и США
В рамках исследования экологи и климатологи использовали современную климатическую модель и данные НАСА для создания последствий ядерной войны между Россией и США.
Хайтек 10:46
Общество
С российского рынка может исчезнуть импортная органическая продукция
Зарубежная органическая продукция может исчезнуть с российского рынка уже в следующем году.
BFM.ru 10:40
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков снова стали ведущими трэвел-шоу "Орел и Решка" Андрей Бедняков же отметил, что пока не может решить, рад он возвращению в шоу или нет.
Вокруг ТВ 06:31
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
Киноафиша России 09:15
Происшествия
Родители погибшей в Турции россиянки прокомментировали смерть дочери
Родители 12-летней Алисы, которая умерла после несчастного случая в бассейне одного из отелей турецкого Бодрума, поблагодарили за поддержку всех, кто оказался небезучастен к судьбе их дочери.
Свободная Пресса 11:57
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Кино
Опубликован трейлер нового «Джокера»
Lenta.ru 12:35
Политика
Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые антироссийские санкции США.
Газета.Ru 09:32
Футбол
Санчес прилетел в Милан для завершения перехода в «Интер»
Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес прибыл в Италию, чтобы завершить свой переход в миланский "Интер".
Газета.Ru 12:44
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Опрос: Зеленскому доверяют 70% украинцев
«Новоизбранный президент Владимир Зеленский имеет доверие 70% граждан Украины — самый высокий результат за все времена среди всех украинских президентов», — говорится в сообщении на сайте фонда.
RT на русском 11:55