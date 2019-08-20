Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»Soccer.ru 11:36
В Испании сообщают, что "Барселона" вновь столкнулась с непредсказуемым характером нападающего Усмана Дембеле. В матче 1-го тура Ла Лиги с "Атлетиком" француз получил травму и должен был прибыть на медицинское обследование в субботу.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
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В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
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В Кремле назвали резонансной ситуацию с избитой полицейским девушкой
Не смог глава пресс-службы Кремля также ответить на вопрос о том, известно ли вообще имя этого полицейского.
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На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
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Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая
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Путин и Макрон вели переговоры во Франции почти 4 часа
Макрон, комментируя визит президента России, отметил, что наша страна является европейской, поэтому имеет право состоять в европейской семье.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Известный по роли в телесериале «Аббатство Даунтон» английский актер Дэн Стивенс перевоплотится в русского участника «Евровидения».
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Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
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Минтруд выступил против штрафов за курение на работе
В Минтруде заявили, что считают крайне важной работу по укреплению общественного здоровья, однако все граждане должны иметь "равные возможности в осуществлении своих способностей к труду".
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Украина закупила в Колумбии более 300 тыс. тонн угля
Обновлено в 08:23
Экономика
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами
Самые высокие среднемесячные начисленные заработные платы работников в июне были зафиксированы в сфере добычи сырой нефти и природного газа.
Обновлено в 12:41
Политика
Кличко перестало интересовать кресло мэра Киева
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его не интересует этот пост. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 12:35
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У гималайского Озера Скелетов нашли европейские кости
Обновлено в 11:00
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LG увеличила штат ради помощи Apple в создании уродливых камер
Стало известно, что ради предстоящего iPhone 11, партнёр Apple четыре раза за лето увеличил свой штат сотрудников на 680 человек.
Обновлено в 10:11
Здоровье
В столице отменили лишнюю медсправку для воспитанников детсадов
По новым правилам, семья получит напрямую информацию, что она находится в зоне карантина.
Обновлено в 06:20
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено вчера в 23:33
Футбол
Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес Погба
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес своего партнёра по команде хавбека Поля Погба в социальных сетях.
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Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:59
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено вчера в 07:16
Музыка
Назарбаев снял клип на собственную песню о казахской земле
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев представил в Instagram клип, в котором он исполнил песню собственного сочинения о казахской земле.
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Кино
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Стало известно официальное название нового фильма о Джеймсе Бонде. Он будет озаглавлен «Нет времени умирать».
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Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Врачи извлекли из желудка 16-летней девушки огромный ком волос
В Новосибирске провели необычную операцию. За медицинской помощью обратилась 16-летняя девушка. Ее беспокоили боли в области живота.
Обновлено в 10:05
Общество
В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2020 году
Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты контрольных измерительных материалов для ЕГЭ 2020 года, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Обновлено в 04:13