Футбол

Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»Soccer.ru 11:36

В Испании сообщают, что "Барселона" вновь столкнулась с непредсказуемым характером нападающего Усмана Дембеле. В матче 1-го тура Ла Лиги с "Атлетиком" француз получил травму и должен был прибыть на медицинское обследование в субботу.
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Дембеле пропустил медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал на отдых с травмой

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Цена халатности. Дембеле усугубил травму, улетев после матча в Сенегал

Bookmaker-ratings.ru07:49
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 19:09, Ашберн
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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