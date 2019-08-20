Футбол
Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»Soccer.ru вчера в 11:36
В Испании сообщают, что "Барселона" вновь столкнулась с непредсказуемым характером нападающего Усмана Дембеле. В матче 1-го тура Ла Лиги с "Атлетиком" француз получил травму и должен был прибыть на медицинское обследование в субботу.
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Дембеле пропустил медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал на отдых с травмой
Sport24.ruвчера в 10:09
Дембеле привёл в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
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