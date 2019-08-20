Футбол

Дембеле не пришел на медосмотр и разозлил руководство «Барселоны»Soccer.ru 11:36

В Испании сообщают, что "Барселона" вновь столкнулась с непредсказуемым характером нападающего Усмана Дембеле. В матче 1-го тура Ла Лиги с "Атлетиком" француз получил травму и должен был прибыть на медицинское обследование в субботу.
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Дембеле пропустил медосмотр после игры с «Атлетиком» и улетел в Сенегал на отдых с травмой

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Дембеле привёл в ярость руководство «Барселоны», не прибыв вовремя на медосмотр

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Дембеле не пришел на медосмотр и разочаровал этим руководство «Барселоны»

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ProstoProSport08:20

Дембеле отказался проходить медосмотр после игры с «Атлетиком», потому что посчитал травму несерьезной, и улетел в Сенегал

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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
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Усман Дембеле
Французский футболист, нападающий клуба «Барселона» и национальной сборной Франции. Чемпион мира 2018 года.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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