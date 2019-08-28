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Матч ТВДембеле намекнул на уход из «Барселоны»
Дальнейшее пребывание Усмана Дембеле в «Барселоне» становится все менее вероятным. Форвард удалил в своей учетной записи в Instagram информацию, что является игроком каталонского клуба.
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Дембеле удалил из инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны»
Sport24.ruвчера в 22:25
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