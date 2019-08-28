Ранее сообщалось, что Дембеле может быть включен в общую сделку по форварду «ПСЖ» Неймару. В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.

Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»

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