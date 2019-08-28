Футбол
Матч ТВДембеле намекнул на уход из «Барселоны»
Дальнейшее пребывание Усмана Дембеле в «Барселоне» становится все менее вероятным. Форвард удалил в своей учетной записи в Instagram информацию, что является игроком каталонского клуба.
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Дембеле удалил из инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны»
Sport24.ruвчера в 22:25
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
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Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
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Взрыв газа произошел в одном из домов города Дрогобыч Львовской области. В результате погибли два человека, еще семь были госпитализированы.
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В Сеть утекли персональные данные 700 тысяч сотрудников РЖД
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Секрет фирмы вчера в 10:53
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79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
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Краснодар — Олимпиакос 1:2
После подачи Вальбуэна с правого фланга мяч заметался в районе вратарской, защитники и Крицюк нервно пытались спасти ситуацию и не сумели помешать как раз нежданно оказавшемуся в основе Эль-Араби протолкнуть его в сетку - 1:1, 11-я минута.
Российская газета вчера в 16:50
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Венера может быть пригодна для жизни
Территория новостей вчера в 14:30
Футбол
Капитан донецкого «Шахтёра» публично попросил отпустить его в «Рому»
Футболист публично попросил руководство «Шахтёра» позволить ему осуществить трансфер.
Чемпионат 02:33
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
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Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
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Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
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ТАСС вчера в 09:17
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Авто
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Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
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Lenta.ru 03:04
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Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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Украинские туристы продолжают массово ехать в Крым
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Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
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Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
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Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
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Кадастровая палата подготовила инструкцию для решения земельных споров
Эксперты Федеральной кадастровой палаты подготовили инструкцию по согласованию границ участков с соседями во избежание земельных споров.
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