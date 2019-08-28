Футбол
Матч ТВДембеле намекнул на уход из «Барселоны»
Ранее сообщалось, что Дембеле может быть включен в общую сделку по форварду «ПСЖ» Неймару. В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
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Дембеле удалил из инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны»
Sport24.ruвчера в 22:25
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Здоровье
Более 40 тыс. детей приняли участие в мероприятиях «Здоровой Москвы»
Свыше 40 тыс. детей приняли участие в мероприятиях «Здоровой Москвы», которые проходят в парках и скверах города.
Агентство Москва 02:27
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Технологии
Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты
Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.
DP.RU 01:19
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены
Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.
БИЗНЕС Online 26 августа в 10:04
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета вчера в 10:18
Футбол
Игрок «Лудогорца» отпраздновал гол поцелуем с женой. Мяч не засчитали
Sport24.ru вчера в 12:24
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Происшествия
Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом
В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
Газета.Ru 02:33
Происшествия
Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе
Lenta.ru вчера в 13:08
Общество
В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи
Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
РИАМО вчера в 02:58
Общество
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru вчера в 17:15
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег
Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.
РИА Новости вчера в 19:10
Политика
Лавров назвал условия для новой встречи в «нормандском формате»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил задачи, которые необходимо выполнить для подготовки к новой встрече в «нормандском формате» по ситуации на Украине.
ТК Звезда вчера в 19:18
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Коммерсантъ 02:38
Происшествия
В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину
Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:14
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° вчера в 07:48
Происшествия
В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе
Один человек пострадал при пожаре в цехе завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, причиной ЧП стало короткое замыкание при ремонтных работах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 02:41
Технологии
Пользователей подпишут на спортсменов
Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия вчера в 15:05
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов.
РБК 02:00
Политика
Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»
Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
Парламентская газета вчера в 12:41
Армия и оружие
Серийные поставки беспилотника «Охотник» запланированы на 2025 год
Серийные поставки тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» запланированы на 2025 год.
RT на русском 02:16
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Футбол
«Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем
Ранее Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» до перехода в «Локомотив» — с 2011 по 2014 год.
Спорт-Экспресс вчера в 17:09
Экономика
Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики
По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.
ТАСС вчера в 13:12
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42