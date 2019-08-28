Ранее сообщалось, что Дембеле может быть включен в общую сделку по форварду «ПСЖ» Неймару. В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.

Дембеле намекнул на уход из «Барселоны»

Здоровье Более 40 тыс. детей приняли участие в мероприятиях «Здоровой Москвы» Свыше 40 тыс. детей приняли участие в мероприятиях «Здоровой Москвы», которые проходят в парках и скверах города.

Происшествия 12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.

Технологии Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты Команда мессенджера Telegram сообщила инвесторам о намерении выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение двух месяцев, до 31 октября.

Политика Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены Президент Франции ответил на насмешки бразильского лидера Жаира Болсанару в адрес супруги.

Происшествия СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.

Экономика В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50% Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.

Происшествия Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Общество Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Армия и оружие Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Здоровье Хирург из Нижнего Тагила назвал причины увольнения коллег Заведующий отделением хирургии городской клинической больницы номер один в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев в интервью телеканалу "360" назвал причину массового увольнения врачей.

Политика Лавров назвал условия для новой встречи в «нормандском формате» Министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил задачи, которые необходимо выполнить для подготовки к новой встрече в «нормандском формате» по ситуации на Украине.

Происшествия В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Кино Названы любимые жанры кино у россиян Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.

Происшествия В Нижнем Новгороде произошел пожар на заводе Один человек пострадал при пожаре в цехе завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, причиной ЧП стало короткое замыкание при ремонтных работах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Политика Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.

Экономика Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов.

Происшествия Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.

Футбол «Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем Ранее Фернандеш уже выступал за «Бешикташ» до перехода в «Локомотив» — с 2011 по 2014 год.

Экономика Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Кино Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.