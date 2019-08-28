Футбол

Матч ТВМатч ТВДембеле намекнул на уход из «Барселоны»

Ранее сообщалось, что Дембеле может быть включен в общую сделку по форварду «ПСЖ» Неймару. В минувшем сезоне Дембеле регулярно опаздывал на тренировки каталонской команды. «Барселона» применяла санкции к футболисту.
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СМИ: Дембеле войдет в сделку по трансферу Неймара в «Барселону»

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Нападающий «Барселоны» намекнул на уход из клуба

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Спорт-Экспрессвчера в 21:24

Неудавшийся союз. «Барсе» и Дембеле пора прощаться

ProstoProSport26 августа в 13:00
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12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске

Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
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Инвесторы раскрыли сроки выпуска Telegram собственной криптовалюты

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Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки в адрес жены

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Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
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Два человека погибли из-за взрыва в жилом доме под Львовом

В украинском городе Дрогобыч Львовской области в ночь на 28 августа обрушилась часть четырехэтажного дома в результате взрыва, двое человек погибли.
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Полицейских обвинили в насилии над 17-летней в Анапе

Lenta.ru вчера в 13:08
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В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи

Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».
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Общество

Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ

Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
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Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
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Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
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Лавров назвал условия для новой встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров огласил задачи, которые необходимо выполнить для подготовки к новой встрече в «нормандском формате» по ситуации на Украине.
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Forbes назвал богатейшие семьи России

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В Петербурге задержали стрелявшего на детской площадке мужчину

Сотрудники полиции задержали мужчину, открывшего стрельбу на детской площадке в Красногвардейском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
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Названы любимые жанры кино у россиян

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Происшествия

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Пользователей подпишут на спортсменов

Коммерсантъ вчера в 18:42
Политика

Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия вчера в 15:05
Экономика

Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок

Приток клиентов от брокеров тоже растет, но не так стремительно: по итогам января—июля 2019 года это 159 тыс. новых счетов.
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Путин назвал сроки начала поставок газа по «Турецкому потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в Турцию начнутся до конца текущего года.
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Армия и оружие

Серийные поставки беспилотника «Охотник» запланированы на 2025 год

Серийные поставки тяжёлого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Охотник» запланированы на 2025 год.
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Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде

На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
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Футбол

«Бешикташ» договорился с Мануэлом Фернандешем

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Экономика

Минэнерго поддерживает допуск иностранных инвесторов к шельфу Арктики

По итогам совещания Козака и Трутнева 26 августа было дано поручение подготовить законопроект, который разрешит работать на арктическом шельфе частным компаниям, сообщали в Минвостокразвития.
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Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
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Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева

Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
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«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли

Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
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