Футбол
Матч ТВДембеле намекнул на уход из «Барселоны»
Дальнейшее пребывание Усмана Дембеле в «Барселоне» становится все менее вероятным. Форвард удалил в своей учетной записи в Instagram информацию, что является игроком каталонского клуба.
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Дембеле удалил из инстаграма информацию о том, что является игроком «Барселоны»
Sport24.ruвчера в 22:25
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:14, Вашингтон
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Православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы
ТАСС вчера в 17:13
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Футболист побежал целовать жену после забитого гола, который отменили
На 79-й минуте встречи игрок хозяев Вандерсон забил гол и решил отпраздновать успех вместе со своей супругой, которая находилась на трибуне.
Матч ТВ вчера в 09:45
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Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономики России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона жителей России
По итогам 2018 года в среднем один житель России потреблял 2651,5 ккал в сутки, сообщает 28 августа RT со ссылкой на данные Росстата.
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Происшествия
В жилом доме во Львовской области произошёл взрыв газа
RT на русском вчера в 22:58
Политика
В киевском аэропорту задержали экс-министра здравоохранения Украины
Экс-министра здравоохранения Украины Раису Богатыреву задержали в киевском аэропорту Жуляны.
Вести.Ru вчера в 14:56
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Усэйн Болт презентовал новую форму «Марселя»
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт принял участие в презентации новой формы «Марселя».
Спорт-Экспресс вчера в 23:44
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
1 июля Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019.
ИА Новороссия вчера в 16:09
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Краснодар — Олимпиакос 1:2
Российская газета вчера в 16:50
Общество
Кадастровая палата подготовила инструкцию по межеванию дачных участков
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Известия 01:00
Армия и оружие
«Плоский штопор» в исполнении истребителя Су-57 попал на видео
СМИ опубликовали видео тренировочного полета российского истребителя Су-57.
iReactor 00:40
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У 79-летнего Эммануила Виторгана родилась дочка
На снимке Эммануил Виторган фотографии вместе с женой Ириной, которая держит на руках новорожденную дочку, вокруг них бегает старшая дочь Этель.
RuNews24.ru вчера в 20:21
Здоровье
Диетологи назвали полезные свойства кабачков
Цензуры.Нет вчера в 03:10
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском вчера в 16:28
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском вчера в 20:08
Происшествия
Сбивший семью в Приморье водитель получил 4,5 года колонии
Life.ru вчера в 23:51
Транспорт
Массовый отъезд автотуристов из Сочи спровоцировал огромные пробки
Массовый отъезд туристов на автомобилях спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи.
Известия 00:59
Политика
Путин показал Эрдогану лимузин Aurus
Президент России Владимир Путин в рамках Международного авиакосмического салона МАКС-2019 показал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану лимузин российского производства Aurus проекта «Кортеж».
Lenta.ru вчера в 08:24
Происшествия
Судно с семью рыбаками затонуло на севере Японии
Российская газета вчера в 23:26
Политика
Режим ЧП введен в Пуэрто-Рико из-за шторма
Непогода может превратиться в ураган, в связи с чем власти острова объявили чрезвычайное положение, которое было утверждено президентом США Дональдом Трампом.
Российская газета 00:51
Политика
Путин прилетел в новый саратовский аэропорт Гагарин
Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:50
Гаджеты
Предполагаемый iPhone XI показали на видео в Сети
OAnews вчера в 06:43
Финансы
Спрос Центробанков на золото будет сильным еще несколько лет
По данным Всемирного золотого совета, Центробанки за первые 6 месяцев 2019 года увеличили объемы золота в резервах на 374.1 тонны.
Profinance.ru вчера в 01:38
Транспорт
Утверждены тарифы на Московских центральных диаметрах
"Пассажир доезжает до границ МЦД, стоимость каждой зоны — 23 рубля, и соответственно пересекая зоны МЦД, будет добавляться 45 рублей, и также бесплатная пересадка на метро и МЦК", — рассказал Андрей Акимов, начальник дирекции Московских центральных диаметров столичного департамента транспорта.
Вести.Ru вчера в 14:11
Политика
Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз»
26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).
Известия 26 августа в 17:18
Авто
Средний возраст автовладельцев в России составляет 37 лет
32CARS.ru вчера в 02:53
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности в России
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Врача из поликлиники хотят судить за отказ оперировать ребенка с некрозом
Следствие считает, что из-за ее бездействия умер ребенок — врач вовремя не провела ему сложную полостную операцию.
РИА Новости 01:00
Происшествия
На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке
На юге Москвы произошёл пожар в жилом 24-этажном доме на Каширском шоссе.
RT на русском вчера в 18:45