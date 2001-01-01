Футбол

Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед»Metaratings 10:39

2 фото
Ранее сообщалось, что манкунианцы не взяли с собой на предсезонный матч нападающего Ромелу Лукаку, который летом, скорее всего, перейдет в один из итальянских клубов. Букмекер «Марафон» предлагает . Шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство оцениваются коэффициентом 26,0.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Манчестер Юнайтед» готов отдать 40 миллионов фунтов за форварда «Лиона»

Sport.ru12:00

Дембеле может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Metaratings10:39

Дембеле попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ11:07

Дембеле попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU11:07

МЮ готов заплатить за нападающего «Лиона» 40 млн фунтов

Soccer.ru10:47

«Лион» запрашивает за Дембеле свыше 45 млн евро

Евро-футбол.ру11:33

«Манчестер Юнайтед» хочет купить нападающего «Лиона»

Спорт-Экспресс10:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 12:31, Вашингтон
Общество

«Росконтроль» проверил зубные пасты

"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Общество

Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue

Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Общество

Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях

В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Политика

Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17

Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Политика

Мэрия предложила оппозиции проспект Сахарова для митинга 3 августа

Обновлено в 11:36
Финансы

Рубль в ходе торгов теряет позиции к доллару и евро

Российская нацвалюта в первый час сегодняшних торгов на Московской бирже умеренно подешевела к доллару США и евро.
Обновлено в 04:07
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Космос

Принадлежавшие Нилу Армстронгу вещи проданы за $12,1 млн

Принадлежавшие первому человеку на Луне Нилу Армстронгу вещи были проданы его сыновьями за более чем $12 млн.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей

Телеведущий и шоумен Иван Ургант в понедельник, 29 июля, поделился в сети фотографиями трех своих красавиц-дочерей.
Обновлено в 09:56
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Космос

Китай вывел на орбиту спутники дистанционного зондирования

Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования «Яогань-30». Об этом заявили в корпорации космической науки и техники (CASC).
Обновлено 27 июля в 01:30
Политика

Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ

Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В Ливии уничтожили два украинских Ил-76

Обновлено 27 июля в 20:08
Политика

В правительстве оценили влияние закона о значимых информресурсах на РФ

Законопроект об ограничении доли иностранного владения значимыми информресурсами разрушителен для российской цифровой экономики в существующем виде, сообщил журналистам представитель вице-премьера России Максима Акимова.
Обновлено в 11:45
Авто

КамАЗ возобновил производство после летнего отпуска

Обновлено в 06:18
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Двое второклассников на Урале совершили нападение на магазин игрушек, вооружившись пневматическим пистолетом, сообщает телеграм-канал Baza.
Обновлено в 08:39
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Политика

Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу

Киев планирует в ближайшее время возобновить переговоры с Москвой по вопросу транзита и закупок газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
Обновлено в 07:30
Энергетика

Составлен рейтинг стран Европы с самыми доступными ценами на бензин

Обновлено в 05:58
Происшествия

Возбуждено первое уголовное дело после московской акции 27 июля

Возбуждено уголовное дело в отношении участника несанкционированного митинга 27 июля в Москве, бросившего в полицейского мусорный бак в Театральном проезде.
Обновлено в 09:23
Политика

В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой

Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Обновлено в 09:49
Общество

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 08:36
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Общество

Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре

Церемония прощания с журналистом, историком, телеведущим Владимиром Кара-Мурзой состоится 31 июля в Сахаровском центре.
Обновлено в 10:28
Общество

Отец Мамаева забрал у его супруги все деньги

Алана объяснила продажу авто тем, что отец её супруга забрал все деньги и сказал, что отдаст их Павлу, когда тот выйдет из колонии.
Обновлено 27 июля в 14:59
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Футбол

«Зенит» рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем с «Краснодаром»

Обновлено в 07:45
Происшествия

Более половины задержанных на акции в Москве оказались приезжими

«В ходе разбирательства установлено, что более 600 правонарушителей — не жители Москвы», — отметили в главке.
Обновлено вчера в 08:43
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Обновлено в 11:04
ещё по теме
Мусса Дембеле
Французский футболист
Французский футболист малийского происхождения, нападающий клуба «Олимпик Лион».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное