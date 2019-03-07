Экономика

Деловая активность в экономике США замедлилась из-за шатдаунаИнтерфакс 01:19

В промышленном секторе активность выросла, однако в ряде округов респонденты выразили опасения по поводу замедления роста мирового спроса, увеличения затрат из-за импортных пошлин и неопределенности в торговой политике.
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Деловая активность в экономике США замедлилась из-за шатдауна

Интерфакс01:19

В США из-за «шатдауна» замедлилась деловая активность

Росбалт03:29

Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не претерпят существенных изменений

Финмаркет02:09

ФРС: рост экономики США замедлился в начале года

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Пошлины и «шатдаун» оказали давление на рост экономики США -- Бежевая книга ФРС

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Шатдаун «притормозил» экономическую активность в США

Вестник Кавказа02:36

ФРС: Шатдаун привел к замедлению экономической активности в нескольких районах США

ПРАЙМвчера в 15:13
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Политика

Госдума приняла закон о штрафах за оскорбление государства

Государственная дума в четверг приняла закон об административной ответственности за распространение информации, оскорбляющей общество, государство, человеческое достоинство.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В Красноярске двух мужчин задержали за попытку поджога мэрии

Полиция Красноярска задержала двух мужчин, которые бросали «коктейли Молотова» в здание администрации города, сообщил официальный представитель регионального управления МВД России Владимир Юрченко в четверг, 7 марта.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Газпроме назвали полным аутом пропажу газопровода за 1,7 млрд рублей

Обновлено в 01:05
Экономика

Абрамович продал ВТБ долю в «Первом канале»

Инвестиционное подразделение группы ВТБ — «ВТБ Капитал» — выкупило у принадлежащей Роману Абрамовичу компании ОРТ-КБ 20% акций «Первого канала», сообщает РБК.
Обновлено в 04:07
Политика

Зеленский заявил, что против него возбудили уголовное дело на Украине

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что власти страны завели против него уголовное дело, и обвинил их в давлении.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом

Новейший российский танк Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям.
Обновлено в 04:21
Экономика

Варданян назвал вымыслом данные об офшорной сети «Тройки»

Материалы Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) об инвесткомпании «Тройка Диалог» содержат «вырванную из контекста информацию, интерпретации и вымысел», заявил бывший глава компании Рубен Варданян.
Обновлено в 01:53
Политика

Путин обсудил с Совбезом усиление разведдеятельности у границ России

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России «возросшую интенсивность военно-разведывательной деятельности» других стран у границ государства.
Обновлено в 03:31
Общество

ВЦИОМ выяснил пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Ожидания российских женщин от подарков на Международный женский день отличаются от планов мужчин. Это следует из результатов опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Безработная из-за долгов «заказала» экс-замминистра ЖКХ Подмосковья

"По версии следствия, в феврале 2019 года у женщины возник преступный умысел, направленный на убийство по найму своего знакомого, в связи с образованием перед ним долга в размере 50 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:52
Общество

Актер Сергей Фролов пожаловался, что его с семьей выселили из квартиры

Обновлено в 02:13
Политика

Госдума расширила основания для отсрочки от армии

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в законопроект, уравнивающий студентов в праве на отсрочку от армии.
Обновлено в 04:31
Политика

Волгоградский депутат назвал получающих низкие пенсии тунеядцами

Обновлено вчера в 13:57
Армия и оружие

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете использовать бюджетные средства на испытание, закупку или развертывание ракет, о которых говорится в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 01:10
Политика

В Днепре сожгли машину активиста, пытавшегося задать вопрос Порошенко

Обновлено в 03:23
Происшествия

Суд арестовал еще одного фигуранта по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы до 6 мая заключил под стражу метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева, подозреваемого по делу о хищении газа и организации преступного сообщества, главными фигурантами которого являются Рауль Арашуков и его сын - сенатор от КЧР Рауф Арашуков.
Обновлено в 04:39
Политика

«Тим Эппл»: Дональд Трамп перепутал фамилию главы Apple

Президент США Дональд Трамп «присвоил» генеральному директору корпорации Apple Тиму Куку фамилию по названию возглавляемой им организации.
Обновлено в 03:59
Политика

Алену Апину раскритиковали за высказывания о Крыме

Известная российская певица Алена Апина дала интервью русскоязычной службе немецкого издания Deutsche Welle.
Обновлено вчера в 11:35
Футбол

Лопетеги хочет отсудить у «Реала» 28 миллионов евро

Лопетеги требует от «Реала» за расторжение контракта выплаты 28 миллионов евро – суммы, которую он должен был получить по условиям трехлетнего соглашения, заключенного летом 2018 года.
Обновлено в 04:20
Происшествия

Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии

Щербинский суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего первого заместителя директора Федерального агентства специального строительства (Спецстрой) Александра Загорулько, признав его виновным в мошенничестве и получении взятки.
Обновлено в 00:42
Происшествия

На Чукотке пассажирский самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Пассажирский самолет Bombardier DHC-8 авиакомпании "Аврора" при приземлении на аэродроме "Купол" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 01:36
Политика

Поклонская рассказала о собранном компромате на коллег по Госдуме

Осенью 2018 года после реорганизации и объединения двух структур — комиссии по этике и комиссии по контролю за дохода — Наталья Поклонская в состав новой структуры не вошла.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие

Постпред Британии в ООН раскритиковала российскую науку

Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс заявила, что российская наука "отсталая", передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия

В Алтайском крае при взрыве газа в жилом доме погибли два человека

Два человека погибли и двое пострадали, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:35
Политика

Украина призвала Google «исправить» отображение Крыма на картах

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству компании Google, призвав «исправить» отображение Крыма на всех картах.
Обновлено в 03:26
Происшествия

На востоке Москвы грузовик выехал на тротуар и сбил пешехода

Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд обязал мать погибшей выплатить убийце 300 тысяч рублей

Обновлено в 02:23
Политика

В Новороссийске задержали несколько граждан США

В Новороссийске задержаны несколько граждан США. Данную информацию 6 марта подтвердила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 15:36
Кино

«Руки-Базуки» сыграет главную роль в фильме «Брат-3»

Российский музыкант Стас Барецкий заявил НСН, что планирует принять участие в съёмках фильма «Брат-3», который станет продолжением популярных картин Алексея Балабанова.
Обновлено вчера в 10:52
Финансы

Китай увеличил валютные резервы в феврале до $3,09 трлн

Валютные резервы Китая, крупнейшие в мире, по состоянию на конец февраля немного выросли и составили $3 трлн 90,18 млрд, увеличившись на $2,26 млрд (менее чем на 0,1%) по сравнению с концом января, свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля КНР.
Обновлено в 04:07
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