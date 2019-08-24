Происшествия
Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейсNews.ru 01:45
Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа». Об этом сообщается на сайте ведомства. Причиной проверки стал инцидент, который произошёл 21 августа в 19:19 в аэропорту Внуково.
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с чего всё началось
«Злоупотребление авиаперевозчиком, как и любым иным исполнителем услуг незнанием потребителем своих прав является недопустимой практикой»,— говорится в сообщении ведомства.Коммерсантъ06:12
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«Победа» объяснила, почему летевшую на похороны в Чебоксары пассажирку не пустили на борт
Мой город Чебоксарывчера в 09:02
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