с чего всё началось

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило дело об административном правонарушении в отношении авиакомпании «Победа». Об этом сообщается на сайте ведомства. Причиной проверки стал инцидент, который произошёл 21 августа в 19:19 в аэропорту Внуково.

Дело возбуждено против «Победы» из-за недопуска пассажира на рейс

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