Происшествия

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенкаГазета.Ru 17:52

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка. Об этом она написала в фейсбуке.
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с чего всё началось
Как сообщила директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава на своей странице
 в сети Facebook, «еще одна мама больного ребенка задержана на почте с посылкой фризиума».
Medikforum.ru17:58

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