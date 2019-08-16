с чего всё началось

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка. Об этом она написала в фейсбуке.

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Политика Дональд Трамп подумывает приобрести Гренландию По данным издания, Трамп неоднократно интересовался у своих советников возможностью приобрести остров, а также ресурсами Гренландии.

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия Опубликовано видео попадания птиц в двигатель самолета А321 В Сети опубликовано видео, на котором зафиксирован момент попадания птиц в двигатель аварийно приземлившегося самолета А321.

Политика WSJ: США организовали ряд встреч между Израилем и ОАЭ по вопросу Ирана Израиль и ОАЭ за последние месяцы провели ряд организованных Соединенными Штатами секретных встреч для обмена информацией по ситуации вокруг Ирана, а также с целью координации мер по противодействию возможной угрозе со стороны Исламской Республики.

Общество Реки Приморского края начали выходить из берегов после ночных ливней Реки южных и западных районов Приморского края начали выходить из берегов после сильных дождей, которые за прошедшие сутки принес в край тайфун "Кроса" и активный атмосферный фронт, сообщили ТАСС в пятницу Приморском гидрометцентре.

Политика СМИ сообщили о планах «новой церкви» Украины сменить главу Предстоятеля "новой церкви Украины" Епифания планируют заменить на митрополита Луцкого, сообщило "СТРАНА.ua" со ссылкой на источник.

Происшествия Видеокамеры могут появиться на пляжах России Замглавы российского профессионального союза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук предложил установить видеокамеры на пляжах и причалах России.

Финансы Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).

Политика В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.

Энергетика «Нафтогаз» намерен получить около $3 млрд с продажи активов «Газпрома» Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что украинская сторона планирует до конца 2020 года получить около $3 млрд от продажи активов российского «Газпрома» в рамках решения суда Стокгольма.

Интернет Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.

Происшествия Жена посадившего самолет А-321 пилота рассказала об их знакомстве Пилот Дамир Юсупов, который совершил настоящий подвиг и сумел посадить самолет в поле в Раменском районе Подмосковья, после ЧП позвонил жене.

Кино «История игрушек 4» стала пятым миллиардером Walt Disney в 2019 году Превосходство Walt Disney в мировом прокате над другими голливудскими мейджорами в 2019 году оказалось столь внушительным, что, даже если бы компания заработала в два раза меньше, она все равно оказалась бы впереди ближайшего конкурента - Warner Bros.Будет ли студия Pixar снимать пятую часть "Истории игрушек", пока неизвестно.

Армия и оружие Противостояние Индии и Пакистана: 10 человек погибли в Кашмире По данным агентства Associated Press Of Pakistan, которое ссылается на заявление пакистанских ВС, жертвами перестрелки в Кашмире стали 10 человек: три пакистанских солдата, пять индийских военных и два мирных жителя.

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Армия и оружие Россия назвала условие отказа от размещения ракет в Европе и Азии Ранее посол США в Москве Джон Хантсман заявил, что США рассматривают возможность разместить ракеты средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Шоу-бизнес Алле Пугачевой грозит 15 суток ареста Угроза нависла над Аллой Пугачевой. Страшно представить, но королева российской эстрады может получить 15 суток в изоляторе.

Политика Путин не отдает операторам популярные частоты для 5G Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц для развития сетей связи пятого поколения (5G) в России.

Политика Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкера Власти Гибралтара освободили капитана и трех членов экипажа иранского танкера Grace 1, задержанного в начале июля, сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на гибралтарское правительство.

Технологии Lamoda переобует клиентов Ритейлер представил онлайн-примерку в дополненной реальности Lamoda в партнерстве с белорусским стартапом Wannaby запустила в приложении для iOS функцию примерки кроссовок с помощью технологий дополненной реальности.