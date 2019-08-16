с чего всё началось

Директор фонда "Дом с маяком" Лида Мониава заявила, что против жительницы Москвы было возбуждено дело о контрабанде после того, как она купила в интернет-магазине и получила на почте противосудорожное лекарство "Фризиум" для больного ребенка. Об этом она написала в фейсбуке.

Дело возбудили против москвички после покупки лекарства для ребенка

Общество В восстановление заброшенных детских лагерей вложат 135 млрд рублей По предварительной оценке, на восстановление и содержание заброшенной инфраструктуры понадобится почти 135 млрд рублей.

Наука Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу "Археологи говорят, что свиней одомашнили на Ближнем Востоке, но генетические признаки европейских свиней указывают на родство с европейскими кабанами", — сообщают ученые из Оксфорского университета.

Происшествия Еще около 60 пассажиров аварийно севшего А321 прибыли в Симферополь Еще около 60 пассажиров из самолета А321, совершившего аварийную посадку в поле Подмосковья, прибыли вечером в четверг в аэропорт Симферополя, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Космос Радиосигналы из космоса расшифрует новый искусственный интеллект Австралийские ученые создали искусственный интеллект, которому предстоит расшифровать радиосигналы, поступающие из космоса.

Происшествия Пожар на Пулковском шоссе в Петербурге локализован Петербургские пожарные сумели локализовать пожар в производственно-складском здании на Пулковском шоссе, 103, в Московском районе города.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего ребенка Пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик найден живым.

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Футбол Караваев не исключил возможность своего перехода в «Зенит» Защитник «Витесса» Вячеслав Караваев прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Зенит».

Политика Захарова прокомментировала слова Лаврова о Курильских островах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова министра Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух курильских островов, сообщает РИА "Новости".

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Гаджеты В Интернете появились характеристики iPhone 11 Осталось совсем мало времени до официального старта таких гаджетов как iPhone 11 Pro, iPhone 11 и iPhone 11R, а уже сейчас во всемирной паутине появляется информация о характеристиках данных устройств.

Здоровье В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.

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Общество В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

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