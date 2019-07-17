Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина СпейсиRT на русском 17:08
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам. Об этом сообщает CBS со ссылкой на документы суда Нантакета.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:35, Вашингтон
Общество
Эксперт рассказала, выпускников каких вузов ждет высокая зарплата
Эксперт по подбору кадров Виктория Музычкина в интервью «МИР 24» рассказала, выпускникам каких вузов легче устроиться на работу с достойной заработной платой.
Обновлено 15 июля в 07:05
Политика
Китай польщен словами Лаврова о китайской угрозе
МИД Китая высоко оценил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что "китайская угроза" для Сибири и Дальнего Востока - лишь раскрученный миф, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.
Обновлено в 07:40
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 21:52
Происшествия
В Бурятии ищут волонтеров для поиска утонувшего мальчика
В Кабанском районе Бурятии ищут волонтеров для поиска 10-летнего Саяна Шультумова.
Обновлено в 21:42
Происшествия
Ребенок погиб от удара током в Новосибирске
Обновлено в 22:12
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Общество
Акимов показал образец российского электронного паспорта
Вице-пpемьер России Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта и цифрового развития, в среду, 17 июля, показал журналистам, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ.
Обновлено в 15:26
Футбол
Футболист немецкого клуба умер на поле во время тренировки
Обновлено в 12:17
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй прокомментировала слова президента России Владимира Путина о крахе либерализма.
Обновлено в 12:55
Космос
«Роскосмос» посчитал, что корабли SpaceX и Boeing небезопасны
ИА "Ореанда-Новости" Руководство российской государственной корпорации «Роскосмос» считает, что космические корабли SpaceX и Boeing небезопасны.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Клещи стали переносчиками страшной болезни
Обновлено в 16:20
Происшествия
Труп мальчика в чемодане нашли под Черновцами
Мальчик умер за несколько дней до того, как обнаружили тело. Как ребенок оказался в чемодане не сообщается.
Обновлено в 20:03
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Обитель» с Сергеем Безруковым
Опубликован первый ролик сериала "Обитель" по роману Захара Прилепина, который выйдет на телеканале "Россия 1".
Обновлено в 10:45
Армия и оружие
Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней
Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22
ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусора
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
Обновлено вчера в 08:05
Кино
В России закрываются кинотеатры, открытые за счет бюджета
На начало июля в России работало 690 кинотеатров с 755 залами, открытыми по государственной программе кинофикации в регионах, – таковы данные аналитической компании «Невафильм Research».
Обновлено в 17:39
Футбол
Клопп: «Мы не можем каждый год тратить по 300 млн, как „Сити“ и ПСЖ»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что в это трансферное окно от мерсисайдцев не стоит ждать громких приобретений.
Обновлено в 20:59
Футбол
Иско может покинуть «Реал» за 80 млн евро
Сообщается, что «Реал» оценивает хавбека в 80 млн евро. При таком варианте клуб откажется от идеи продажи Хамеса Родригеса.
Обновлено в 18:54
Политика
Лавров прокомментировал позицию Дании по «Северному потоку – 2»
"С сожалением вынуждены констатировать, что Дания заняла политизированную позицию и медлит с выдачей разрешения на прокладку трубопровода в своей исключительной экономической зоне", - сказал Лавров.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Удар из-за облаков: кадры боевых пусков ЗРК «Тор-М2ДТ» на Новой Земле
Отмечаестя, что для выполнения стрельб боевые расчеты зенитных ракетных комплексов были доставлены с Кольского побережья на архипелаг Новая Земля большим десантным кораблем «Кондопога».
Обновлено в 22:00
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Космос
Промежутки в газовых дисках вокруг звезд могут не всегда отмечать новорожденные планеты
Оказывается, планеты, которые, согласно моделированию, вырастут в этих промежутках, не похожи на взрослые планеты, наблюдаемые вокруг более зрелых звезд.
Обновлено вчера в 14:42
Общество
В Благовещенске ввели режим ЧС из-за ливня
Мэрия Благовещенска своим постановлением ввела на территории городского округа режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 22:32
Политика
Путин упростил получение гражданства для жителей Донбасса
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 21:49
Политика
Суд продлил арест украинских моряков
Арест всех 24 украинских моряков, которые были задержаны осенью прошлого года, продлен еще на три месяца.
Обновлено в 10:28