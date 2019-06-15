Происшествия

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКРГазета.Ru 08:46

Расследование уголовного дела об убийстве местного жителя в ходе массовой драки в селе Чемодановка Пензенской области передано в центральный аппарат Следственного комитета. Конфликт состоялся 13 июня, когда несколько разгневанных местных жителей устроили "разборку" с цыганами, проживающими в селе.
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Светлана Петренко
Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.
— Светлана ПетренкоИзвестия 06:22
с чего всё началось
Расследование уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка передано в Главное следственное управление Следственного комитета, соответствующее решение принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщается
 на сайте ведомства.
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