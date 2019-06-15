Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКРКоммерсантъ 06:00

с чего всё началось

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Политика Путин и Эрдоган коротко пообщались в Душанбе перед саммитом Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня принимают участие в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Душанбе.

Транспорт В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час Скоростной лимит в России могут увеличить на некоторых трассах до 130 километров в час после утверждения нового ГОСТа.

Происшествия В полиции Берлина рассказали, как шестеро чеченцев уложили 20 арабов Для примера полицейский привел случай, когда шестеро чеченцев уложили на землю 20 представителей арабского преступного клана.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Общество 15 июня 1914 года родился Юрий Андропов Генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 гг. родился 15 июня 1914 года. Андропов являлся председателем КГБ при СМ СССР в 1967-1982 годах.

Экономика Минэкономики предложило оказывать меры господдержки самозанятым Минэкономики РФ предлагает распространить отдельные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на физических лиц, попадающих в категорию самозанятых.

Религия Православные в Хакасии отметят Троицу В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.

Футбол «Рома» может продать Дзаньоло за 70 млн евро Если римлянам предложат 70 миллионов евро за Дзаньоло, его уход могут рассмотреть.

Происшествия Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повестку в суд по делу об изнасиловании американки Кэтрин Майорги.

Игры Создатель Pokemon Go подал иск против мошенничающих в игре хакеров Компания Niantic, производитель игры Pokemon Go, в которой пользователи соревнуются в ловле покемонов — персонажей одноименного японского сериала, — подала в суд на «ассоциацию хакеров» Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать в игре.

Транспорт Роспотребнадзор рассказал, что можно требовать при задержке авиарейса Роскомнадзор рассказал, о каких услугах могут попросить россияне у авиаперевозчика в случае перерыва, отмены, задержки или переноса рейса, соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Политика Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.

Авто Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.

Футбол Украина — Южная Корея: прогнозы букмекеров на финал молодежного чемпионата мира 15 июня в финале молодежного чемпионата мира по футболу сыграют сборные Украины и Южной Кореи.

Политика Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну Лидер ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк покинул страну.

Шоу-бизнес Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам заключения за ужин с Путиным В феврале 2015 года суд приговорил актрису к 8 месяцам тюрьмы и штрафу в 600 евро.

Авто Составлен рейтинг самых популярных европейских кроссоверов в России Среди SUV европейских брендов, представленных в продаже на авторынке России, первое место по реализации занимает внедорожник Renault Duster.

Гаджеты Качественные изображения iPhone XR 2019 Индийский инсайдер Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) несколько минут назад на своей страничке в Twitter опубликовал качественные рендеры смартфона iPhone XR 2019 в прозрачном чехле.

Экономика Доля нацвалют в торговле России с ЕС будет расти, считает Набиуллина Торговля России и Евросоюза проходит в долларах из-за того, что значительную часть российского экспорта составляют сырьевые товары, административным путем перевести торговлю на иные валюты невозможно, однако постепенно будет происходить переход на другие валюты, в том числе национальные, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.

Кино Российский мультфильм «Ежик» получил «приз Disney» Российский мультфильм «Ежик» режиссера Глеба Белякова завоевал «приз Disney» во время проходящего питчинга в рамках международного кинорынка MIFA.

Политика Крым отказался от грязной украинской воды Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.