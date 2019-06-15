Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКРКоммерсантъ 06:00

с чего всё началось

Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин передал уголовное дело об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СКР.

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

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