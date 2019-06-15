Происшествия

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СКГазета.Ru 12:25

Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом сообщается на сайте СК.
Читать в источнике
Светлана Петренко
Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.
— Светлана ПетренкоИзвестия 06:22
с чего всё началось
Расследование уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка передано в Главное следственное управление Следственного комитета, соответствующее решение принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщается
 на сайте ведомства.
РБК05:47

Подробнее о событии

Дело об убийстве жителя села Чемодановка под Пензой передано в главное управление СК

Эхо Москвы11:07

Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СК РФ

RT на русском08:03

Дело об убийстве в селе Чемодановка передано в центральный аппарат СКР

Коммерсантъ06:00

Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СК

ТАСС05:48

Дело об убийстве в селе под Пензой передали в главное управление СК

Дождь05:48

Бастрыкин передал в Москву дело об убийстве в Чемодановке

РБК05:47

Дело об убийстве в Чемодановке передано в центральный аппарат СКР

Говорит Москва05:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:15, Ашберн
Общество

Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Обновлено в 12:36
Политика

Додон призвал КС Молдавии пересмотреть решение о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон призвал Конституционный суд страны после отставки правительства Павла Филипа пересмотреть решение о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено вчера в 12:08
Политика

Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ

Молдавия готова к экономическому и торговому сотрудничеству с Россией, заявила премьер Молдавии Майя Санду, сообщает «Спутник».
Обновлено в 10:13
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Футбол

«Манчстер Юнайтед» хочет купить игрока «Вест Хэма» за £45 млн

Исса перешел в "Вест Хэм Юнайтед" из французской "Тулузы" в летним трансферным окном в 2018 году. "Молотобойцы" отдали за игрока £22 млн.
Обновлено в 12:47
Футбол

Глушаков ответил на вопрос о будущем в «Спартаке»

Обновлено в 07:25
Политика

Трамп предрек обвал рынка в случае своего проигрыша на выборах

Обновлено в 10:28
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия

SANA: на складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв

На армейском складе боеприпасов в Дамаске произошёл взрыв, сообщает SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие

Росстат впервые раскрыл число жертв военных действий

В таблицах Росстата по смертности за прошлый год впервые появилась строка с причиной смерти "Повреждения в результате военных действий".
Обновлено в 10:37
Футбол

«Боруссия» собирается вернуть Хуммельса

Тренерский штаб дортмундской «Боруссии» собирается вернуть в клуб защитника Матса Хуммельса, выступающего за «Баварию», сообщает Sport Bild.
Обновлено вчера в 21:31
Происшествия

«Желтые жилеты» соберутся на площади Бастилии

Выступления "желтых жилетов" ожидаются также в других городах Франции.
Обновлено в 03:16
Футбол

Анюков и Жирков остаются в «Зените»

Юрий Жирков подпишет контракт сроком на один год, а Александр Анюков завершит карьеру футболиста и станет тренером в структуре клуба.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Стильный образ Примадонны: Алла Пугачева сделала селфи

Пугачева примерила образ в алом цвете. Она выбрала красный свитер, помаду и даже оправу для очков.
Обновлено в 12:25
Политика

Завод в Прикамье стал виновником скандала с главой Украины

Обновлено в 11:57
Происшествия

Два взрыва прогремели в столице Сомали

Как минимум восемь человек погибли, 16 получили ранения в результате двух взрывов в столице Сомали городе Могадишо.
Обновлено в 11:18
Общество

Стала известна судьба переданного семье Бари Алибасова кота-самозванца

Обновлено в 10:07
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал ЧП с дебоширом на рейсе Барселона — Москва

Обновлено в 12:39
Политика

Экс‐канцлер Германии назвал присоединение Крыма к России законным

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения.
Обновлено в 02:39
Общество

Американка показала кота с огромными лишними пальцами

Лишние пальцы на передних лапах кота настолько большие, что напоминают еще одну лапу.
Обновлено в 11:25
Политика

Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в КНР

Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай на неопределенный срок.
Обновлено в 07:24
Здоровье

Роспотребнадзор: В Таиланде объявлена эпидемия лихорадки Денге

Самой масштабной эпидемией лихорадки Денге является та, которая произошла на Кубе в 1981 году.
Обновлено в 07:18
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Российские туристы попали в ДТП в Турции

Обновлено в 06:48
Политика

На Украине нашли незаконный трубопровод по перекачке топлива из России

Как отмечается, два незаконных подсоединения шлангов к трубопроводу были найдены 14 июня. Неизвестные перекачивали топливо из России.
Обновлено в 11:47
Космос

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами

Илон Маск ответил на запуск картонного Рогозина в космос томичами Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск ответил на запуск картонного Дмитрия Рогозина на автомобиле в ближний космос, который совершили жители Томска.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено вчера в 13:05
Политика

Водная блокада Крыма ударила по Украине

Водная блокада Крыма грозит Украине катастрофой, заявил экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавко.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить беспилотник США перед инцидентом с танкерами

За несколько часов до нападения на два танкера в Оманском заливе в четверг, 13 июня, Иран попытался сбить американский беспилотник ракетой класса «земля-воздух», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 23:28
Культура

Иван Ургант посмеялся над предвыборной программой Вики Цыгановой

Обновлено в 06:31
ещё по теме
Главное