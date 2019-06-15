Происшествия
Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СКГазета.Ru 12:25
Дела об убийстве в массовой драке жителя Чемодановки передали из Пензенской области в Главное следственное управление СК. Об этом сообщается на сайте СК.
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Глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.
с чего всё началось
Расследование уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка передано в Главное следственное управление Следственного комитета, соответствующее решение принял глава СК Александр Бастрыкин, сообщается на сайте ведомства.РБК05:47
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