Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращеноРеальное время 00:59
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, было закрыто. Судебный процесс начался в сентябре прошлого года.
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Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено
Московский Комсомолецвчера в 21:57
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