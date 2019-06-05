Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращеноРеальное время 00:59

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, было закрыто. Судебный процесс начался в сентябре прошлого года.
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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Чемпионат02:10

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Матч ТВ01:40

Дело об обвинении футболиста Роналду в изнасиловании закрыто

ТАССвчера в 21:10

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Спорт-Экспрессвчера в 22:05

Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Газета.Ruвчера в 21:36

Дело против Роналду по обвинению в изнасиловании закрыто

Sport24.ru01:09
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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