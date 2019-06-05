Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрытоТАСС вчера в 21:10

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.
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Дело Роналду об изнасиловании закрыто

Газета.Ru03:57

Источник: дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд

Спорт-Экспресс09:48

СМИ: дело по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто

ТАСС09:46

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании не закрыто

News.ru10:25

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

РИА Новости01:17

Дело об изнасиловании против Криштиану Роналду закрыто

Эхо Москвы00:15

Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено

Московский Комсомолецвчера в 21:57
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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