Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрытоТАСС вчера в 21:10
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.
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Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено
Московский Комсомолецвчера в 21:57
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