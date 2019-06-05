Происшествия

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрытоТАСС вчера в 21:10

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.
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Дело по обвинению Роналду в изнасиловании не закрыто

News.ru10:25

Дело об изнасиловании против Криштиану Роналду закрыто

Эхо Москвы00:15

СМИ: дело по обвинению Криштиану Роналду в изнасиловании не закрыто

ТАСС09:46

Дело Роналду об изнасиловании закрыто

Газета.Ru03:57

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

РИА Новости01:17

Источник: дело об обвинении Роналду в изнасиловании не закрыто, а передано в другой суд

Спорт-Экспресс09:48

Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено

Московский Комсомолецвчера в 21:57
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Обновлено в 06:18
Шоу-бизнес

Владимир Политов прокомментировал ЧП с Бари Алибасовым

Обновлено вчера в 21:02
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Происшествия

Суд арестовал обвиняемого по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 11:06
Политика

Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы

Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Авто

Продажи новых автомобилей Haval в России выросли почти в 2,5 раза

По итогам мая 2019 года в России было продано почти 2,5 раза больше новых китайских автомобилей Haval, чем в мае прошлого года.
Обновлено в 02:53
Кино

Вышел трейлер фильма «К звёздам» с Брэдом Питтом

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Кино

Джулия Робертс считает, что фильм «Красотка» был не ее уровня

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Происшествия

МАК реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ100

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Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Религия

Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня

Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
Обновлено в 07:08
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие

В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ

Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Наука

Представлен концепт V-образного авиалайнера

Нидерландские разработчики представили экзотический концепт авиалайнера будущего.
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип

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Армия и оружие

Шойгу заявил об усилении напряженности на границах стран СНГ

Военно-политическая обстановка на границах Содружества независимых государств (СНГ) остается крайне напряжённой.
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Для реализации нового рекламного формата Instagram-блогеры смогут в настройках разрешить бренду использовать публикации.
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Общество

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В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
Обновлено в 09:03
Финансы

Уолл-стрит снова растет в надежде на ФРС США

Фондовый рынок США снова открылся в плюсе — на второй день после заявления Федрезерва о возможном снижении базовой процентной ставки, 5 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:33
Экономика

РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
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Политика

Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России

Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
Обновлено в 10:03
Общество

Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:26
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В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 10:10
Энергетика

Запасы нефти в США выросли за неделю, падение Brent и WTI ускорилось

В США за неделю, завершившуюся 31 мая, неожиданно выросли коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Обновлено в 11:20
Культура

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Обновлено вчера в 00:44
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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