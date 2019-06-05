Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрытоТАСС вчера в 21:10
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.
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Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено
Московский Комсомолецвчера в 21:57
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Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Православные верующие отметят праздник Вознесения Господня
Православные верующие отметят один из 12 великих церковных праздников – Вознесение Господне – в четверг, 6 июня.
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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
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В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
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Представлен концепт V-образного авиалайнера
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Группа «Ленинград» выпустила новый клип
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Обновлено в 10:14
Интернет
Instagram анонсировал новый формат контентной рекламы
Для реализации нового рекламного формата Instagram-блогеры смогут в настройках разрешить бренду использовать публикации.
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Россияне смогут наблюдать редкие серебристые облака с середины июня
В Северном полушарии начался сезон наблюдения за серебристыми облаками — уникальным явлением, которое видно только ночью.
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Финансы
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Фондовый рынок США снова открылся в плюсе — на второй день после заявления Федрезерва о возможном снижении базовой процентной ставки, 5 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:33
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РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Компания «Российские железные дороги» потратит 1,1 млрд евро на закупку 13 «Сапсанов» по десять вагонов в каждом и их техобслуживание в течение 30 лет, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:02
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Политика
Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России
Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.
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Суд оштрафовал еще троих участников протестов в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга в среду оштрафовал еще троих участников акций против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
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Авто
General Motors и Michelin тестируют безвоздушные шины
В рамках партнерских отношений между General Motors и Michelin, GM начнет реальные испытания шин UPTIS (уникальная система устойчивости к проколам) в конце 2019 года на электрических автомобилях Chevrolet Bolt EV.
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Энергетика
Запасы нефти в США выросли за неделю, падение Brent и WTI ускорилось
В США за неделю, завершившуюся 31 мая, неожиданно выросли коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв).
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Украина решила создать новую базу ВМС
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Культура
Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании
Обновлено вчера в 00:44
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Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
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