Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрытоТАСС вчера в 21:10

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста сборной Португалии и итальянского "Ювентус" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, прекращено. Об этом сообщило во вторник агентство деловых новостей Блумберг.

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

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