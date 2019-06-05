Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрылиLenta.ru 03:56
Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено
Московский Комсомолецвчера в 21:57
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 08:24, Ашберн
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Футбол
Кьеза согласовал контракт с «Ювентусом»
Полузащитник «Фиорентины» Федерико Кьеза может стать футболистом туринского «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Обновлено в 04:41
Авто
Kia показала официальное фото нового Kia Xceed
В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
Обновлено в 05:17
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Политика
Путин сменил главу Астраханской области
Президент России Владимир Путин принял отставку врио губернатора Астраханской области Сергея Морозова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:29
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в реанимации в НИИ скорой помощи им. Н. Склифосовского.
Обновлено в 02:15
Культура
Ургант высмеял решение вырезать гей-сцены из фильма об Элтоне Джоне
Телеведущий Иван Ургант в своем вечернем шоу на Первом канале прокомментировал решение компании-прокатчика «Централ Партнершип» вырезать несколько сцен с гей-сексом и наркотиками из байопика «Рокетмен» о музыканте Элтоне Джоне.
Обновлено в 06:49
Политика
Медведев пригласил Словакию к участию в газовых проектах РФ
Россия и Словакия найдут выгодные обеим сторонам решения по подключению Словакии к проектам трубопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».
Обновлено в 08:00
Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
Обновлено в 06:18
Авто
Audi представила универсал Audi A6 Allroad нового поколения
Компания Audi представила «внедорожный» универсал Audi A6 Allroad нового поколения.
Обновлено вчера в 22:36
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Выразив соболезнования погибшим, Зеленский обратился к руководству России и «командованию ее оккупационных сил в Донбассе», тем самым косвенно обвинив Москву в случившемся.
Обновлено в 05:05
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено вчера в 20:36
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Авто
В Тульской области начал работу завод Great Wall
Компания Great Wall запустила новый автомобильный завод, построенный в Тульской области. Об этом сообщает Минпромторг России.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына
Наталья Водянова впервые показала фанатам лицо младшего сына Романа на фотографии, опубликованной в соцсети Instagram.
Обновлено в 08:05
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Происшествия
СК завел дело после отказа турбазы принять школьников с ВИЧ
Следователи завели уголовное дело в связи с нарушением равенства прав и свобод человека, после того как одна из турбаз в Нижегородской области отказалась принять на отдых группу детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 06:04
Политика
Матвиенко предложила выделить деньги на защиту россиян за рубежом
Члены Совета Федерации подготовят и внесут в правительство России предложение по защите россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за рубежом.
Обновлено в 05:52
Кино
Как 20th Century Fox распрощался с франшизой «Люди Икс»
В четверг, 6 июня, состоится российская премьера фильма «Люди Икс: Тёмный Феникс» — последней картины о людях-мутантах вселенной Marvel, над которой киностудия 20th Century Fox работала до вхождения в The Walt Disney Company.
Обновлено в 01:15
Происшествия
В Дагестане под весом автомобилей рухнул мост
Находившийся в аварийном состоянии мост рухнул в Цунтинском районе Дагестана, отправив в реку Хзанор четыре автомобиля, чьи владельцы в тот момент находились в мечети.
Обновлено в 07:19
Политика
Матвиенко назвала сроки решения по возвращению России в ПАСЕ
Россия была лишена права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ.
Обновлено в 06:29
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Политика
Зеленский назвал Юнкера «добрым дядькой»
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером положительно отозвался о нем, назвав его "добрым дядькой" и "классным мужиком".
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом
Недавно Крид в интервью сообщил, что причиной расставания послужило его материальное состояние - на момент начала встреч с Нюшей он был ещё не особо известен и даже не имел денег на оплату ресторана.
Обновлено в 05:11
Финансы
Минфин купит в июне валюты на 310 млрд рублей
Минфин в июне немного увеличит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на эти цели 310,3 миллиарда рублей.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Первая жена Меладзе рассказала о смерти сына
Бывшая жена Валерия Меладзе Ирина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала, почему погиб их общий сын.
Обновлено в 08:01