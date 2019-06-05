Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрылиLenta.ru 03:56

Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли

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