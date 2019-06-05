Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрылиLenta.ru 03:56
Уголовное дело в отношении футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду, обвиненного американкой Кэтрин Майоргой в изнасиловании, закрыто. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено
Московский Комсомолецвчера в 21:57
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Обновлено в 02:54
Политика
Путин назвал отношения России и Китая беспрецедентными
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом
Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Интернет
Самарский проект «бесконечных флешек» закрыли
Самарский создатель Flashsafe Алексей Чуркин объявил о закрытии проекта.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Найдены тела ещё двух жертв крушения катера в Будапеште
Найдены тела ещё двоих погибших при столкновении прогулочного катера Hableany с круизным лайнером Viking Sigyn на Дунае в Будапеште (Венгрия).
Обновлено вчера в 23:09
Транспорт
В российских поездах появились ароматизированные вагоны
В России Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) запустила пилотный проект по ароматизации вагонов.
Обновлено в 05:41
Общество
Выпускники школ сдадут ЕГЭ по физике и иностранным языкам
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 24 июня.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
Задержан заместитель заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев, показаний против которого следствие тщетно добивалось от обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева; об этом в среду "Интерфаксу" сообщил руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
Обновлено в 06:32
Политика
Половина жителей Украины оказалась довольна работой Зеленского
Полностью довольны деятельностью нового президента 23%, еще 27% ответили, что они скорее довольны его работой.
Обновлено в 08:09
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
В МЧС объяснили задержку подкрепления при ЧП в «Шереметьево»
Дополнительные расчеты спасателей не пустили на усиление в аэропорт «Шереметьево» после крушения SSJ100 из-за закрытой полосы.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Садальский обвинил внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова
"Не удивлюсь, если стакан с отравой ему поднесла внучка Лиды, Анечка", - написал Садальский на своей странице в Instagram, сопроводив сообщение старой фотографией, на которой он сидит за одним столом с Бари Алибасовым и его супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 08:15
Игры
Ubisoft запустила крупную распродажу в честь приближающейся E3
Ubisoft решила устроить распродажу в собственном магазине в честь приближающейся выставки E3 2019.
Обновлено в 08:54
Авто
Компания Kia показала кроссовер Kia XCeed
Компания Kia опубликовала первую официальную фотографию нового кроссовера XCeed, построенного на базе модели Ceed третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Административное здание горит на востоке Москвы
Представитель пресс-службы столичного ГУ МЧС сообщил, что пожар в административном здании на востоке Москвы, где загорелась крыша, локализован.
Обновлено в 08:08
Политика
Мэр Киева Кличко позвал Саакашвили в партийные соратники
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре найдено тело шестой жертвы серийного убийцы
На Кипре обнаружили тело еще одной жертвы серийного убийцы — останки были извлечены из красного ядовитого озера Коккинопезоула, расположенного в населенном пункте Митсеро, что в двадцати восьми километрах от Никосии, столицы Республики Кипр.
Обновлено в 02:59
Происшествия
ФСИН пообещала организовать поездку Калви в Петербург на ПМЭФ
ФСИН готова оказать содействие основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви в поездке на Петербургский экономический форум, сообщил РБК заместитель руководителя службы Валерий Максименко.
Обновлено в 08:38
Технологии
В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой
В работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, сообщают специализированные ресурсы.
Обновлено в 09:46
Общество
Кубанского судью смутила картина на конверте с материалами дела
Судья Арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский потребовал от одного из участников судебного процесса пояснений в связи с конвертом, который последний выбрал для передачи материалов дела.
Обновлено в 05:19
Общество
Директор отказавшей в размещении детей с ВИЧ турбазы принёс извинения
Ранее стало известно о возбуждении СК уголовного дела о нарушении равенства прав человека после отказа турбазы Нижегородской области принять на отдых детей с ВИЧ-инфекцией.
Обновлено в 07:34
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
Футбол
Власти Татарстана не подтвердили отставку Бердыева
«На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке главного тренера «Рубина» Курбана Бекиевича Бердыева не подтверждает», – сказала Галимова.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе
Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Сети появилось необычное видео спасения 74-летней туристки из Аризоны
Обновлено в 01:42
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова подтвердила беременность от Тимати
Анастасия Решетова официально подтвердила, что ждет ребенка от репера Тимати.
Обновлено в 09:36