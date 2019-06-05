Футбол

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращеноРеальное время 00:59

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, было закрыто. Судебный процесс начался в сентябре прошлого года.
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Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Чемпионат02:10

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Матч ТВ01:40

Дело об обвинении футболиста Роналду в изнасиловании закрыто

ТАССвчера в 21:10

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Sports.ru02:49

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Спорт-Экспрессвчера в 22:05

Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасиловании

Газета.Ruвчера в 21:36

Дело Роналду об изнасиловании закрыто

Sport.ru03:00
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье

Обновлено 03 июня в 20:32
Общество

Названы самые чистые и самые грязные регионы России

Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия

Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России

Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия

Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:36
Политика

Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин

Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Культура

Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале

В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол

РФС впервые раскрыл финансы российских клубов

В отчете указывается, что суммарные доходы клубов РФПЛ выросли за год на более чем 12% до €813 млн.
Обновлено в 00:37
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – до 65,57 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 73,19 рубля.
Обновлено 03 июня в 17:54
Общество

Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников

Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Общество

Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Политика

Правительство одобрило концепцию нового КоАП

"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Происшествия

В РКК «Энергия» проникли неизвестные

Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Футбол

Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились

Обновлено вчера в 17:45
Армия и оружие

Россия опровергла обвинение США в небезопасном перехвате самолета

Обновлено в 03:25
Политика

Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов

Обновлено вчера в 17:53
Наука

Физики нашли способ спасти кота Шредингера

Американские ученые нашли уникальный способ «спасти» кота Шредингера, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:40
Политика

Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Религия

6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне

Обновлено в 01:28
Политика

Зеленский не стал отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.
Обновлено в 03:46
Космос

У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Политика

В Праге прошли массовые протесты с требованием отставки премьера Чехии

Полиция страны подозревает премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты

Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Авто

Chevrolet Traverse доступен в кредит на специальных условиях

Снеvrоlет Traverse доступен в трех комплектациях – LE, LT и Premier – по цене от 3 млн 190 тыс. рублей до 3 млн 490 тыс. рублей.
Обновлено в 01:41
Политика

Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Обновлено в 03:20
Происшествия

Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Работники «Зимней вишни» не знали, где находятся эвакуационные выходы

Обновлено в 03:29
Общество

В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии

В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:34
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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