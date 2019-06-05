Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращеноРеальное время 00:59

Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, было закрыто. Судебный процесс начался в сентябре прошлого года.

Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено

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