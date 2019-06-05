Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращеноРеальное время 00:59
Рассмотрение судебного иска в отношении футболиста итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду, обвиняемого в изнасиловании, было закрыто. Судебный процесс начался в сентябре прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 03:57, Ашберн
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Обновлено 03 июня в 20:32
Общество
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области стали самыми "грязными" регионами России, сообщила общественная организация "Зеленый патруль".
Обновлено в 00:53
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Политика
Министров в Забайкальском крае лишат личных служебных машин
Персональных автомобилей чиновников лишил врио губернатора Александр Осипов У министров и руководителей органов исполнительной власти в Забайкальском крае больше не будет закреплённых за ними персональных автомобилей.
Обновлено в 02:17
Культура
Юлия Меньшова рассказала о новой работе на Первом канале
В пресс-службе телеканала рассказали, что за основу каждого выпуска программы будут брать один художественный фильм или телевизионный сериал советского времени или новейших времен.
Обновлено вчера в 19:39
Футбол
РФС впервые раскрыл финансы российских клубов
В отчете указывается, что суммарные доходы клубов РФПЛ выросли за год на более чем 12% до €813 млн.
Обновлено в 00:37
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро
Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 14 копеек – до 65,57 рубля, курс евро поднялся на 16 копеек, составив 73,19 рубля.
Обновлено 03 июня в 17:54
Общество
Троллейбусный завод «Тролза» сообщил о массовом сокращении работников
Всего в компании работает 800 человек. «Тролза», ранее «Завод имени Урицкого», — крупнейший в России производитель троллейбусов.
Обновлено в 01:53
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В РКК «Энергия» проникли неизвестные
Ранее РБК со ссылкой на источник в «Роскосмосе» передавал, что из РКК в период с 1 по 5 мая исчезли швейцарские приборы и три мешка электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетический модуль, предназначенный для электроснабжения российского сегмента МКС.
Обновлено вчера в 15:37
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Футбол
Скончался бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон
Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) швед Леннарт Юханссон скончался в возрасте 89 лет, сообщается на сайте Шведского футбольного союза.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Матильда Шнурова и Ника Белоцерковская помирились
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Путинское «Политбюро 2.0» может не пережить новых вызовов
Обновлено вчера в 17:53
Наука
Физики нашли способ спасти кота Шредингера
Американские ученые нашли уникальный способ «спасти» кота Шредингера, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:40
Политика
Захарова ответила на стратегию «возвращения Крыма» Зеленского
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала данные о том, что команда украинского президента Владимира Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма".
Обновлено в 00:49
Религия
6 июня православные отпразднуют Вознесение Господне
Обновлено в 01:28
Политика
Зеленский не стал отправлять на переговоры по Донбассу главу Генштаба
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что глава Генерального штаба страны Руслан Хомчак не будет принимать участие в переговорах по Донбассу, которые состоятся в Минске.
Обновлено в 03:46
Космос
У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено вчера в 08:48
Политика
В Праге прошли массовые протесты с требованием отставки премьера Чехии
Полиция страны подозревает премьер-министра и миллиардера Андрея Бабиша в мошенничестве.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Минобрнауки примет меры для устранения замечаний Счетной палаты
Министерство науки и высшего образования России предпримет меры для устранения замечаний Счетной палаты, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:14
Авто
Chevrolet Traverse доступен в кредит на специальных условиях
Снеvrоlет Traverse доступен в трех комплектациях – LE, LT и Premier – по цене от 3 млн 190 тыс. рублей до 3 млн 490 тыс. рублей.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Обновлено в 03:20
Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Общество
В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования прибегла к эвтаназии
В Нидерландах 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии, являющейся легальной на территории страны. Об этом информирует The Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:34