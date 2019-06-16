Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в ДагестанеГазета.Ru 03:58

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
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Как сообщает пресс-служба
 регионального МВД, должностные лица с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений по цене свыше 300 руб. за килограмм.
Коммерсантъ02:21

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Руководитель «Махачкалапродукт» арестован по подозрению в мошенничестве

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АиФ Дагестанвчера в 14:54
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В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
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Якутия намерена значительно увеличить объем экспортных поставок несырьевой неэнергетической продукции, заявил глава Якутии Айсен Николаев на полях VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Северо-Восточный Китай).
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