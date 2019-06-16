Происшествия
Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в ДагестанеГазета.Ru 03:58
Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба регионального МВД, должностные лица с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений по цене свыше 300 руб. за килограмм.Коммерсантъ02:21
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Умер участник группы «Машина времени»
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В центре Киева прогремел мощный взрыв
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Общество
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В Канаде перед свиданием со своей девушкой молодой человек съел сэндвич с арахисовым маслом. При встрече он поцеловал 20-летнюю подругу.
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Происшествия
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Экономика
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Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма в сквере
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Телеведущий Владимир Познер рассказал, как в условиях современной России воспитывать детей, чтобы они выросли счастливыми людьми.
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Происшествия
Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области
Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Политика
Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС
Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Автоспорт
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После девяти часов гонки по-прежнему лидирует экипаж «Тойоты», пилотируемый Майком Конвеем, Камуи Кобаяси и Хосе-Марией Лопесом.
Обновлено вчера в 18:08
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Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны
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В Кремле рассказали о сдержанном оптимизме по поводу Украины
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