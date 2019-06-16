Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в ДагестанеГазета.Ru 03:58

с чего всё началось

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане

Происшествия Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.

Шоу-бизнес Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.

Хоккей «Сент-Луис» провел чемпионский парад По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.

Шоу-бизнес Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.

Происшествия Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.

Происшествия В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.

Политика Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.

Политика NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.

Происшествия Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.

Общество Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.

Авто Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.

Армия и оружие В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.

Спорт Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.

Политика Мэр Риги назвал дикарями желающих снести памятник освободителям Мэр Риги Дайнис Турлайс резко осудил недавнее решение Сейма Латвии о передаче на рассмотрение комиссий инициативы о сносе памятника освободителям Риги.

Общество В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех» Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.

Происшествия В Брянске пассажирский поезд потерял вагон Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

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Футбол Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.