Происшествия

Дело о поставке контрафактного масла в школы завели в ДагестанеГазета.Ru 03:58

Уголовное дело о поставке контрафактного масла в школы завели в Дагестане, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба
 регионального МВД, должностные лица с 2016 по 2018 годы заключали госконтракты на поставку сливочного масла для нужд школьных и дошкольных образовательных учреждений по цене свыше 300 руб. за килограмм.
Коммерсантъ02:21

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Детей травили пальмовым маслом

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В Дагестане полиция завела дело из-за махинации с поставками продуктов в школы

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В МВД подтвердили, что поставщики масла в школы Дагестана похитили более 70 млн рублей

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В Дагестане на поставках детсадам и школам контрафактного сливочного масла похитили 71 млн рублей

РИА Дербентвчера в 16:42

Руководитель «Махачкалапродукт» арестован по подозрению в мошенничестве

Молодежь Дагестана04:24

Мошенники в Махачкале нанесли бюджету ущерб в 71 миллион рублей

Вести.Ruвчера в 15:02

На поставках сливочного масла в школы Махачкалы похищено 71 млн рублей

АиФ Дагестанвчера в 14:54
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Происшествия

Задержаны еще 12 участников массовой драки под Пензой

Следователи совместно с оперативными службами МВД и ФСБ России установили и задержали еще 12 человек, подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 04:30
Космос

Маск ответил на запуск в космос картонного Рогозина

Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес

Алексей Панин заявил о «сексуальной отсталости» россиян

Панин на своей странице в Instagram выложил пост, в котором высказался о "сексуальной отсталости" россиян.
Обновлено в 00:52
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В больнице оценили состояние Бари Алибасова

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Принц Саудовской Аравии обвинил Иран в нападениях на танкеры

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Хоккей

«Сент-Луис» провел чемпионский парад

По случаю победы в Кубке Стэнли в Сент-Луисе прошел чемпионский парад.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным

Ольга Бузова приехала на свадьбу к друзьям с бывшим возлюбленным Несколько лет назад Ольга Бузова и Тимофей Майоров планировали пожениться.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Девушка умерла после поцелуя с молодым человеком

В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает Journal De Quebec.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Украина предложила Молдавии транзит газа из ЕС

Общая мощность в точках соединений между Молдавией и Украиной позволяет транспортировать до 15 млн кубометров газа в сутки, что полностью покрывает потребности молдавских потребителей, указывает компания.
Обновлено 14 июня в 08:27
Политика

NYT: США усилили кибератаки на российскую энергосистему

Спецслужбы США в течение последнего года стали значительно активнее, чем ранее, пытаться внедрить вредоносное программное обеспечение в энергосистему России.
Обновлено вчера в 12:19
Автоспорт

Экипаж Сироткина сошёл с гонки «24 часа Ле-Мана» из-за аварии

Обновлено в 04:43
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП в Воронежской области

Число погибших в аварии с участием микроавтобуса в Воронежской области увеличилось до восьми человек.
Обновлено вчера в 15:33
Общество

Власти подтвердили, что два дома во Франции принадлежат семье Путина

Заместитель мэра города Биарриц Джоселин Кастаньед рассказала журналистам, что семья Путина владеет двумя домами во Франции.
Обновлено в 02:18
Авто

Suzuki Wagon R за 400 тыс. рублей пользуется ажиотажным спросом

Компания Suzuki начала продажи компактвэна Wagon R нового поколения в начале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

В ЛНР заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что Киев не уведомлял ОБСЕ о намерении развести силы у станицы Луганской 16 июня.
Обновлено в 05:25
Спорт

Москва выделила почти 40 млн на турнир по FIFA для 15 зрителей

В Москве в спортивном комплексе ЦСКА 15 июня прошел турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA 19.
Обновлено в 03:55
Политика

Мэр Риги назвал дикарями желающих снести памятник освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс резко осудил недавнее решение Сейма Латвии о передаче на рассмотрение комиссий инициативы о сносе памятника освободителям Риги.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

Новейший бронеавтомобиль «Тигр Next» впервые попал на видео

На Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019» ООО «Военно-промышленная компания» впервые представит Бронеавтомобиль «Тигр Next» АМН-2.
Обновлено 14 июня в 07:56
Общество

В Москве пройдет митинг за «справедливость для всех»

Согласованный с городскими властями митинг под лозунгом "Закон и справедливость для всех" пройдет в центре Москвы в воскресенье.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия

В Брянске пассажирский поезд потерял вагон

Отправление пассажирского поезда № 738 Брянск-Москва со станции Брянск-Орловский было задержано из-за того, что при трогании состава у него отцепился один из вагонов, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
Обновлено в 05:39
Происшествия

В центре Киева прогремел мощный взрыв

В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено 14 июня в 04:08
Происшествия

Участники фестиваля StandUp не выступят в баре на улице Рубинштейна

Обновлено вчера в 15:46
Футбол

Украинские футболисты выиграли молодежный чемпионат мира

Встреча завершилась со счетом 3:1. Примечательно, что первыми счет в матче открыли футболисты южнокорейской сборной – уже на пятой минуте в ворота Украины был назначен пенальти, который реализовал Ли Кан Ин.
Обновлено вчера в 16:48
Футбол

Сборная Аргентины с Месси стартовала с поражения в Кубке Америки

Обновлено в 02:40
Политика

Лолита прокомментировала скандал с шуткой Цекало про Крым

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Политика

Пушков назвал хохмой купание Зеленского в фонтане

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Общество

Кот Алибасова заработал $150 тысяч за два дня

Обновлено в 05:37
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как выбрать сладкую клубнику

Сладость клубники можно выявить по черенку: если листки прилегают к ягоде плотно, то она с кислинкой; если есть расстояние - ягода сладкая.
Обновлено в 03:37
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